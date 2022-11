Brasile: Mondiale finito per Neymar? L’esito degli esami dopo l’infortunio contro la Serbia

Il rapporto tra Neymar e i Mondiali di calcio è sempre stato molto complicato e accompagnato dalle sfortune per il calciatore brasiliano; anche in occasione dei Mondiali in Qatar, purtroppo, è arrivato un infortunio per l’attaccante del Paris Saint Germain, che ha rimediato un brutto trauma distorsivo alla caviglia in occasione della sfida contro la Serbia. Nonostante le rassicurazioni del CT Tite, è arrivato l’esito degli esami che chiarisce: almeno fino agli ottavi Neymar (così come il difensore della Juventus, Danilo) non giocherà.

L’infortunio di Neymar contro la Serbia e l’esito degli esami

Nonostante la vittoria per 2-0 ai danni della Serbia, la prima giornata dei Mondiali in Qatar 2022 per il Brasile non si è aperto nel migliore dei modi: sia Neymar che Danilo, infatti, sono usciti per infortunio, e hanno particolarmente preoccupato i tifosi della nazionale giallo-oro; Neymar – come i tifosi di calcio sicuramente ricorderanno – si era già duramente infortunato in occasione dei Campionati del Mondo in Brasile, nel 2014, quando venne duramente colpito alla schiena non potendo più continuare nel Mondiale in questione.

Adesso, una brutta distorsione alla caviglia (che era apparsa già molto gonfia al termine della sfida con la Serbia) aveva fatto pensare al peggio: gli esiti degli esami medici hanno evidenziato che sia Neymar che Danilo, difensore della Juventus, torneranno almeno alla fine dei gironi di qualificazione alle fasi eliminatorie. La paura, per i tifosi brasiliani, è che si tratti di dichiarazioni ancora troppo morbide, che non evidenziano la realtà della situazione: il Mondiale di Neymar potrebbe essere già finito.

Le dichiarazioni del CT della nazionale brasiliana Tite

Al termine della gara contro la Serbia, il CT della nazionale brasiliana Tite aveva cercato di rassicurare i tifosi brasiliani, spiegando che l’attaccante sarebbe sicuramente tornato a giocare durante il Mondiale. Il medico della nazionale, invece, aveva spiegato: “Ha rimediato una distorsione alla caviglia destra. Non abbiamo ancora avuto il tempo di fare una valutazione più completa, ma la caviglia si è già gonfiata un po’. È importante aspettare le prime 24 ore, vedere come reagirà. Adesso è solo questione di calma e un po’ di pazienza. Fuori dalla Coppa? Presto per dirlo. Vediamo come andrà nelle prime ore per definire come sarà l’evoluzione. Lui è andato a contendere un pallone, l’avversario l’ha contrastato facendo pressione e la caviglia si è girata”