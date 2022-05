Bridgerton 3: la terza stagione della serie Netflix non sarà su Benedict ma sui Polin

Bridgerton è una delle serie televisive che più hanno entusiasmato il pubblico di Netflix e delle piattaforme di streaming in generale. In virtù del grande successo del prodotto, non stupisce che – in occasione dell’annuncio di Bridgerton 3, la terza stagione della serie Netflix – ci sia stato grande fermento da parte dei fan. In effetti, i produttori di Bridgerton hanno spiegato che la terza stagione della serie non sarà incentrata su Benedict, personaggio molto amato dal pubblico, ma sui Polin: Penelope Featherington e Colin Bridgerton (interpretato da Luke Newton). Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito della terza stagione di Bridgerton.

Bridgerton 3: la terza stagione sarà incentrata sui Polin

Senza troppi indugi, i fan di Bridgerton hanno potuto sapere in anticipo quale sarà il tema di Bridgerton 3, la terza stagione della serie Netflix che ha caratterizzato un successo planetario grazie alle sue realizzazioni e ai suoi temi. Il prodotto televisivo che ha emozionato i fan di tutto il mondo si baserà sulla narrazione dei Polin, Penelope Featherington e Colin Bridgerton, oltre che sul loro legame di amicizia che crescerà sempre più fino a diventare qualcos’altro, mentre lei – chiaramente – continuerà ad avere anche la vita di Lady Whistledown.

E’ stata proprio l’attrice di Lady Whistledown, Nicola Coughlan, a spiegare che cosa gli spettatori vedranno in Bridgerton 3: “Come Lady Whistledown, ho mantenuto un segreto per un bel po’ di tempo e posso confermare a tutti voi che la terza stagione seguirà la storia d’amore di Colin e Penelope. Ho mantenuto questo segreto per due settimane dall’arrivo della seconda stagione. Questa è la prima volta che lo dico qui”.

Bridgerton 3: nella terza stagione della serie Netflix non ci sarà Benedict?

Per quanto i fan abbiano particolarmente protestato perché all’interno di Bridgerton 3 non verrà trattato il personaggio di Benedict, bisogna sottolineare che la serie cerca di seguire lo stesso ordine stabilito dai libri scritti da Julia Quinn, appartenenti alla saga di Romancing Mister Bridgerton.

Se Netflix e la serie hanno seguito fedelmente le narrazioni dei primi due libri nelle prime due stagioni, una licenza artistica c’è stata nel rivelare l’identità di Lady Whistledown già alla fine della prima stagione, per quanto nei libri avvenga più in là. Proprio nel quarto libro, che rivela l’identità della donna, viene trattata la storia d’amore tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton; per questo motivo, i Polin saranno protagonisti di Bridgerton 3.