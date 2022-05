Era una puntata particolarmente attesa, forse la più attesa di tutte, eppure la finale di Amici 21 ha deluso non poco per i numeri che l’hanno riguardata. Come tutti ben sanno, Amici 21 è stato vinto da Luigi Strangis che, con le sue canzoni come Tienimi Stanotte e con un atteggiamento da grande artista che ha sorpreso pubblico e giuria, è riuscito a ottenere la vittoria del programma in finale contro Michele, vincitore nella categoria di ballo. Se non si guarda all’esito della gara ma alla puntata, però, ci si rende conto della delusione: la finale di Amici 21 è stata la meno vista di sempre, superando anche quella di Amici 18 (vinta da Alberto Urso) per numeri negativi che l’hanno riguardata. Perché c’è stato un record così tanto negativo?

Finale di Amici 21: i numeri della finale del programma meno vista di sempre

La finale di Amici è un evento che, generalmente, accompagna milioni di spettatori e crea grandissime aspettative. Si tratta, come si può notare negli ultimi anni, dell’unica puntata del serale in diretta, in cui i fan possono votare e decretare la vittoria del proprio artista preferito. Inoltre, si tratta dell’ultima puntata ufficiale del programma, in attesa dell’edizione successiva.

I numeri della finale di Amici 21 non sono stati confortanti, dal momento che si è trattato della finale meno vista di sempre nel programma condotto da Maria De Filippi. In totale, gli spettatori sono stati 4.327.000; la finale ha battuto, per numeri e record negativo, anche quella di Amici 18, non ricca di grande successo, che aveva premiato Alberto Urso: in quel caso gli spettatori erano stati 4.804.000.

Perché la finale di Amici 21 è la meno vista di sempre?

Nel cercare di comprendere perché la finale di Amici 21 abbia avuto un record negativo e così “pochi” spettatori, bisogna innanzitutto contestualizzare una cosa: negli ultimi anni la tendenza di Amici non è stata felicissima, pur guardando alla grande edizione di Amici 20 con Sangiovanni e Giulia in finale, per quel che concerne numeri e spettatori; il format, a distanza di un ventennio, inizia a stancare molti spettatori, e raramente è possibile osservare una vera e propria novità in un artista.

Inoltre, a contribuire all’insuccesso della finale di Amici 21, la meno vista di sempre, ci sono stati altri due fattori: secondo i fan del programma condotto da Maria De Filippi la finale era abbastanza scontata, così come la vittoria di Luigi Strangis per cui era già sicura la vittoria. Inoltre, ha contribuito sicuramente lo spostamento in corsa della finale di Amici 21, che sarebbe dovuta andare in onda sabato 14 maggio 2022 ma che è stata spostata a domenica 15 maggio 2022, in virtù del fatto che sabato avrebbe perso il confronto con la finale dell’Eurovision Song Contest. Gli effetti della manifestazione, che ha avuto numeri importantissimi, hanno forse scoraggiato molti fan e spettatori che, memori della serata precedente, hanno deciso di disdegnare la finale di Amici 21.