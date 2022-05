Amici 21 finale: chi sono i finalisti, ospiti e come votare

Amici 21 giunge al suo atto ultimo, dopo che il programma televisivo condotto da Maria de Filippi ha emozionato i fan in occasione di un anno in cui si sono distinti artisti di diverso calibro e di grande valore. Il programma televisivo ha portato alcuni artisti, come Sissi, Luigi, Albe, Alex e il ballerino Michele, a distinguersi tra gli altri, grazie ad un grande talento espresso da questi artisti. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla finale di Amici 21, a proposito di chi sono i finalisti, quali gli ospiti e come votare il proprio artista preferito per la finale.

Amici 21 chi sono i finalisti della finale del programma

La finale di Amici 21 rappresenta l’ultima puntata in cui sarà possibile osservare gli artisti del programma televisivo impegnati in una gara tra loro. A seguito delle diverse puntate del programma condotto da Maria De Filippi, che ha visto sicuramente delle sorprese e grandi conferme da parte dei fan, sono in sei i finalisti della finale di Amici 21. Si tratta dei seguenti:

Albe, 22 anni, cantautore e musicista

Alex, 21 anni, cantautore e musicista

Luigi, 20 anni, cantante e polistrumentista

Michele, 22 anni, ballerino

Serena,19 anni, ballerina

Sissi, 23 anni, cantante

Secondo le stime dei bookmakers e le aspettative dei fan, che hanno già dimostrato grande passione per alcuni artisti, la sfida per il vincitore dovrebbe essere a due tra Luigi e Alex, mentre la categoria ballo dovrebbe essere vinta da Michele.

Amici 21: gli ospiti dell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi

In occasione dell‘ultima puntata di Amici 21 sono diversi gli ospiti invitati direttamente da Maria De Filippi, in modo da arricchire l’ultima puntata di un programma che ha sicuramente conquistato i fan nel 2022. L’ospite più atteso è sicuramente Alessandra Amoroso, ormai di casa nel contesto di Amici e già vincitrice del programma televisivo nella sua ottava edizione. Insieme alla cantante, altro ospite atteso è Sofia Goggia, ormai famosissima in Italia in virtù delle sue numerosissime vittorie nello sport dello sci.

Come votare il vincitore di Amici 21

La finale di Amici 21 ci sarà in diretta, a differenza di tutte le altre puntate del programma televisivo condotto da Maria De Filippi, che sono state registrate. Per questo motivo, il pubblico a casa potrà votare il proprio artista preferito attraverso il televoto, che potrà essere realizzato in modi differenti. Per votare il vincitore di Amici 21 che si preferisce, ci si potrà servire di diversi metodi, tra cui: