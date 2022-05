Tra gli artisti protagonisti nel contesto dell’Eurovision Song Contest 2022 ci sono sicuramente Mahmood e Blanco che, dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus, hanno conquistato diritto la possibilità di gareggiare all’Eurovision di Torino, che si tiene in Italia dopo la vittoria che i Maneskin hanno ottenuto a Rotterdam, nel 2021. Ovviamente, la canzone con cui i due gareggiano è Brividi, brano di grandissima bellezza che ha conquistato il pubblico dell’Ariston e gli addetti ai lavori del Festival di Sanremo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito del testo e del significato della canzone di Mahmood e Blanco all’Eurovision.

Testo di Brividi, canzone di Mahmood e Blanco presente all’Eurovision

Se la vittoria di Mahmood e Blanco a Sanremo appariva particolarmente scontata per molti fan e addetti ai lavori, il merito non era dettato solo dalla grande celebrità di entrambi, con un Mahmood già vincitore a Sanremo e un Blanco che, invece, ha già conquistato il mercato discografico italiano imponendosi come uno degli artisti più importanti nell’età contemporanea; grande merito della vittoria della coppia deriva dalla bellezza di un testo di grandissima bellezza, che ha naturalmente conquistato il pubblico. Di seguito è indicato il testo di Brividi, canzone di Mahmood e Blanco presente all’Eurovision:

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

Su una bici di diamanti, uno fra tanti.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi.

Brividi: il testo di Mahmood e Blanco modificato per l’Eurovision

Com’era accaduto già per i Maneskin nel 2021, che avevano dovuto modificare il testo della loro Zitti e buoni per evitare quei termini ritenuti “volgari” dalla manifestazione, anche Mahmood e Blanco hanno dovuto cambiare – anche se leggermente – il testo della loro canzone Brividi, per rientrare nelle tempistiche previste dalla manifestazione musicale che si tiene a Torino nel 2022. Il testo di Brividi modificato per l’Eurovision è il seguente:

Significato di Brividi, canzone di Mahmood e Blanco

Brividi è una pregevole canzone d’amore che ha conquistato il pubblico del Festival di Sanremo oltre che gli addetti ai lavori della manifestazione musicale. Il brano di Mahmood e Blanco racconta di una storia d’amore finita a causa di incomprensioni, accuse, scontri e un rapporto conflittuale tra due innamorati che, per quanto provino un sentimento molto importante, non riescono a confessarsi il loro amore, lasciandosi continuamente andare a quel “veleno” che si buttano addosso.

La vittoria di Brividi a Sanremo 2022 e la partecipazione all’Eurovision di Torino

Per quanto apparisse particolarmente scontata dopo le prime serate e considerando il voto favorevole del pubblico, la vittoria di Brividi a Sanremo 2022 ha rappresentato sicuramente uno spaccato importante della musica contemporanea e dei suoi interpreti. Con due vittorie in altrettanti Sanremo in cui ha partecipato, Mahmood si mostra sicuramente come uno degli artisti più importanti nel panorama musicale attuale, mentre Blanco ha saputo conquistare pubblico e addetti ai lavori ben prima della sua partecipazione a Sanremo.

I due hanno battuto, in una finale a tre particolarmente storica, Elisa e Gianni Morandi, che ha definito quel trio un insieme di tre generazioni musicali differenti. Con la vittoria di Brividi a Sanremo 2022 Mahmood e Blanco hanno conquistato di diritto la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022, a Torino.