A seguito del successo della prima serata dell’Eurovision Song Contest, che ha fatto segnare un grandissimo interesse televisivo da parte di fan, spettatori e amanti della musica, è grandissima l’attesa per quel che concerne la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest di Torino, prevista domani 12 maggio 2022. Come da programma, la scaletta prevede l’esibizione di tutti gli artisti in gara che non si sono esibiti in occasione della prima serata; ovviamente, non si considerano le nazioni già di diritto in finale, dunque saranno ben 18 le canzoni che potranno essere ascoltate in occasione della seconda semifinale.

Eurovision Song Contest: scaletta seconda serata e artisti che si esibiranno in gara

In occasione della seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2022, che si tiene in occasione di domani 12 maggio, sono ben 18 gli artisti in gara che si esibiranno per cercare di conquistare l’accesso in finale. Come da programma della manifestazione musicale che si tiene a Torino, le nazioni fondatrici guadagnano la conquista diretta della finale, mentre tutte le altre invitate alla manifestazioni dovranno gareggiare per giungere all’atto ultimo della manifestazione. Gli artisti che si esibiranno in gara durante la seconda serata dell’Eurovision Song Contest sono i seguenti:

Finlandia The Rasmus – Jezebel Israele Michael Ben David – I.M Serbia Konstrakta – In Corpore Sano Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Black Georgia Circus Mircus – Lock Me In Malta Emma Muscat – I Am What I Am San Marino Achille Lauro – Stripper Australia Sheldon Riley – Not The Same Cipro Andromache – Ela Irlanda Brooke – That’s Rich Macedonia del Nord Andrea – Circles Estonia Stefan – Hope Romania WRS – Llámame Polonia Ochman – River Montenegro Vladana – Breathe Belgio Jérémie Makiese – Miss You Svezia Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Repubblica Ceca We Are Domi – Lights Off

Gli altri artisti che si esibiranno durante la seconda serata di domani all’Eurovision

Al di là delle esibizioni previste in gara in occasione della seconda serata di domani all’Eurovision, anche altri artisti – già presenti in finale di diritto – avranno la possibilità di esibirsi in gara con le canzoni previste dalla scaletta. Si tratta dei seguenti:

19. Germania Malik Harris – Rockstars

20. Spagna Chanel – SloMo

21. Regno Unito Sam Ryder – Space Man