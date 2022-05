L’inizio dell’Eurovision Song Contest 2022 ha portato gli spettatori a rapportarsi a numerosi artisti e personaggi di spicco nel mondo dello spettacolo, della musica e dell’arte in generale. Come tutti ben sanno, tra i presentatori della manifestazione musicale c’è anche Mika, in collaborazione con Alessandro Cattelan e Laura Pausini; i tre, per quanto non siano assolutamente simili dal punto di vista caratteriale, sono in grado di completarsi al meglio sul palco, in cui Mika ha sfoggiato un abito verde smeraldo in occasione della prima serata. Ma chi è Andrea Dermanis, fidanzato di Mika, di cui si sente parlare in più occasioni? Ecco tutto ciò che c’è da sapere su Andrea Dermanis a proposito di vita, carriera, vita privata e coming out.

Chi è Andrea Dermanis: vita e carriera nel mondo dello spettacolo

Per quanto Andrea Dermanis sia una personalità particolarmente taciturna e che difficilmente accetta di parlare di sé, è possibile conoscere diversi elementi della sua carriera, in virtù di un successo che non può essere assolutamente sottovalutato. Nato in Grecia nel 1989, la sua carriera è diventata importante nel mondo dello spettacolo e della televisione, in quanto regista, documentarista e produttore.

Andrea Dermanis ha collaborato con BBC, Channel 4, Sky Arte ed MTV, soprattutto per quel che concerne la realizzazione di documentari televisivi; a proposito di MTV, si tratta dell’emittente che più ha potuto sottolineare la sua espressione e passione preferita: la musica; in quanto produttore, infatti, Andrea Dermanis ha collaborato con Pet Shop Boys, Bastille, The Kooks, Asap Rocky ed Emeli Sandé, oltre che con il suo fidanzato Mika.

Coming out e fidanzamento con Mika di Andrea Dermanis

La professione di Andrea Dermanis ha reso sicuramente possibile un incontro con Mika, con i due che hanno poi iniziato subito una relazione dopo quello che sembra essere stato un vero e proprio colpo di fulmine. Non c’è mai stato un coming out da parte di Andrea Dermanis: è stato Mika, nel corso di sue interviste, a spiegare di aver conosciuto un uomo nel backstage di uno studio televisivo, senza rivelare il nome del suo compagno.

Ovviamente, per effetto del gossip e dell’interessamento della stampa, è stato possibile conoscere l’identità del fidanzato di Mika, Andrea Dermanis, anche se quest’ultimo è sempre stato molto restio nel parlare della sua vita privata e del suo rapporto con il cantante e presentatore.