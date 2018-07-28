Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Bufala radiazioni da raggi cosmici 27 luglio 2017

Redazione Avatar

di Redazione

28/07/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Sarà una bufala o una verità il messaggio che sta girando su Facebook e su WhatsApp come una catena di Sant'Antonio? Ecco il messaggio integrale che gira in più lingue: Stasera, dalle 00: 30 alle 03: 30 non dimenticarti di spegnere il telefono, il cellulare, il tablet, ecc ... e di metterlo lontano dal tuo corpo. La TV di Singapore ha annunciato questa notizia. Per favore dillo alla tua famiglia e ai tuoi amici. Stasera, dalle 00:30 alle 03:30, il nostro pianeta sarà con una radiazione molto alta. I raggi cosmici passeranno vicino alla Terra. Quindi, per favore spegni il cellulare. Non lasciare il dispositivo vicino al corpo, può causare danni terribili. Se non ci credi, puoi controllare su Google e NASA BBC News. Invia questo messaggio a tutti quelli che ami
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

ARRESTATO AUTORE OMICIDIO DI GRILLI EMMA, 85ENNE DI CHIARAVALLE

Articolo Successivo

L'aria condizionata fa male

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

22/10/2025

Auto ibride: come comprare un buon usato

Auto ibride: come comprare un buon usato

29/11/2024

Revisione dell’automobile: gli interventi da effettuare preventivamente

Revisione dell’automobile: gli interventi da effettuare preventivamente

25/10/2023