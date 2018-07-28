Home Scienza e Tecnologia Bufala radiazioni da raggi cosmici 27 luglio 2017

Bufala radiazioni da raggi cosmici 27 luglio 2017

di Redazione 28/07/2018

Sarà una bufala o una verità il messaggio che sta girando su Facebook e su WhatsApp come una catena di Sant'Antonio? Ecco il messaggio integrale che gira in più lingue: Stasera, dalle 00: 30 alle 03: 30 non dimenticarti di spegnere il telefono, il cellulare, il tablet, ecc ... e di metterlo lontano dal tuo corpo. La TV di Singapore ha annunciato questa notizia. Per favore dillo alla tua famiglia e ai tuoi amici. Stasera, dalle 00:30 alle 03:30, il nostro pianeta sarà con una radiazione molto alta. I raggi cosmici passeranno vicino alla Terra. Quindi, per favore spegni il cellulare. Non lasciare il dispositivo vicino al corpo, può causare danni terribili. Se non ci credi, puoi controllare su Google e NASA BBC News. Invia questo messaggio a tutti quelli che ami

