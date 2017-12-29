Home Intrattenimento C'è Posta Per Te 2018, quando inizia? Date e ospiti della nuova stagione

di Redazione 29/12/2017

Anticipazioni nuova stagione C’è Posta per Te, chi sono gli ospiti della nuova edizione. C’è Posta Per Te 2018, il ritorno di Maria De Filippi Tutto pronto per la nuova edizione di C’è Posta per Te, in onda su Canale5 da gennaio 2018. Quando inizia di preciso il programma di Maria De Filippi? Secondo le ultime anticipazioni, la prima puntata sarà sabato 13 gennaio 2018 e in tutto sarà composto da 9 puntate: andrà dunque avanti fino a marzo. I vari appuntamenti sono stati già registrati in anticipo, com’è ormai noto, il format condotto da Queen Mary non è in diretta e le registrazioni durano diversi mesi dell’anno. Chi saranno gli ospiti della nuova edizione? Patrick Dempsey a C’è Posta Per Te Come sempre non mancheranno i personaggi famosi accanto alle storie di persone comuni. Tra i VIP c’è un gradito ritorno, ovvero Patrick Dempsey, il famoso dottor Stranamore di Grey’s Anatomy. Il marito di Meredith Grey tornerà per la terza volta nella trasmissione dopo le partecipazioni nel 2014 e nel 2016, senza dimenticare l’ospitata ad House Party, programma sempre della De Filippi. La puntata con l’attore hollywoodiano è stata registrata già d’estate, esattamente lo scorso luglio. Anticipazioni ospiti C’è posta per Te 2018 Oltre a Patrick Dempsey torneranno anche Ezio Greggio, Enzo Iacchetti ed Emma Marrone. Dietro la busta ci saranno anche Carlo Conti e Riki, come due coppie molto famose nel mondo dello spettacolo: Ilary Blasi e Francesco Totti e Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Un ritorno molto atteso da tutti gli italiani, con le sue storie toccanti, divertenti e vere, anche se alcuni le trovano scandalose e sconcertanti. La trasmissione racconta storie appassionanti ai suoi telespettatori, i quali ripagano la padrona di casa con un grande successo di ascolti, visto che lo share è sempre alle stelle. Nell’ultima stagione lo show ha dominato gli ascolti, battendo costantemente la concorrenza.

