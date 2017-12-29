Come sta Michael Schumacher? Quattro anni fa l'incidente

Un incidente sugli sci che ha cambiato per sempre la vita di Michael Schumacher. Leggendarie le sue imprese in pista alla guida della Ferrari. Oggi tutti si chiedono quali sono le condizioni di salute del campione.

Michael Schumacher, la privacy della famiglia

È sempre difficile rispondere alla domanda: come sta Michael Schumacher? La famiglia del campione di F1 difende la sua privacy in modo rigoroso. I fan non lo hanno dimenticato e il fatto che sia calato il silenzio intorno a questa vicenda non significa che Schumi sia in fin di vita. In questi quattro anni dall'incidente sugli sci a Meribel sono trapelate diverse notizie, tutte prontamente smentite. Una cosa è certa, la vita di Michael Schumacher è cambiata a causa di una “banale” caduta dagli sci che gli ha causato un trauma cranico, coma e lesioni cerebrali che hanno richiesto interventi al cervello. Eppure il pilota di F1 ha rischiato di più in pista con la sua Ferrari. Leggendaria la carriera con 7 titoli di campione del Mondo, 91 Gran Premio vinti, e ben 72 vittorie con la Ferrari. Gli unici che hanno notizie di Schumi sono Jean Todt e Luca Badoer.

Le condizioni di salute del campione

La storica portavoce di Michael Schumacher, Sabine Kehm, che oggi segue il figlio Mick Schumacher, pilota di F3, in molte occasioni ha detto che le condizioni di salute del campione non sono di interesse pubblico, una scelta importante per difendere la sfera intima della famiglia. La Kehm è convinta del fatto che non tutti comprendono questa decisione ma nel corso della carriera Schumacher ha sempre protetto la privacy delle persone che ama e non c'è nessun motivo per cambiare la linea seguita in questi anni. È stato capace di separare la sfera pubblica da quella privata. L'ultimo messaggio della famiglia circa due mesi fa, sono tutti abbastanza ottimisti, dicono che Michael Schumacher sta meglio ma c'è bisogno di un miracolo. Il prossimo 3 gennaio Schumi compirà 49 anni e festeggerà il compleanno nel silenzio della sua villa a Ginevra.