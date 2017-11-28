Home Intrattenimento Il gesto di Alessandro D'Amico dopo il Trono Gay di Uomini e Donne

Il gesto di Alessandro D'Amico dopo il Trono Gay di Uomini e Donne

di Redazione 28/11/2017

Ieri abbiamo avuto modo di assistere alla scelta di Alex Migliorini che ha lasciato il Trono Gay di Uomini e Donne insieme al corteggiatore Alessandro D'Amico. La nuova coppia ha già conquistato il web come già successo con Mario Serpa e Claudio Sona, anche se i fan questa volta sperano in un epilogo decisamente diverso dopo il gesto di Alessandro D'Amico. Uomini e Donne, Alessandro D'Amico dopo la scelta Già nel corso della giornata di ieri il web e i social network sono stati invasi da migliaia di immagini che hanno raccontato la scelta di Alex Migliorini. Anche quest'anno il Trono Gay di Uomini e Donne ha incantato il pubblico per riservatezza e "verità" dei sentimenti". La nuova coppia formata da Alex Migliorini e Alessandro D'Amico in un certo qual modo ricorda gli esordi di Claudio Sona e Mario Serpa. Come dimenticare le bellissime parole che l'ex tronista riservò per il suo ormai ex fidanzato, nonché opinionista di Uomini e Donne... Alex e Alessandro però non sembrano essere da meno, tanto che il corteggiatore in queste ore ha riempito il cuore dei fan con un gesto inaspettato dopo la scelta. Durante un Instagram Stories Alessandro D'Amico ha detto il suo primo "Ti amo" social. Alex Migliorini come Claudio Sona? Ciò che preoccupa più i fan dopo la scelta di Alex Migliorini è legato in modo diretto a Claudio Sona. Come abbiamo appena accennato la dichiarazione d'amore del secondo uomo sul Trono Gay non ha deluso le aspettative come lo scorso anno. Il ragazzo si è lasciato andare a delle bellissime parole dette a cuore aperto, affermando inoltre di volere una vita spettacolare con Alessandro D'Amico. La domanda dei fan di Uomini e Donne è semplice e diretta: la storia di Alessandro D'Amico e il tronista gay Alex Migliorini otterrà sui social lo stesso seguito di Claudio Sona e Mario Serpa?

