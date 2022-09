Artis Leon Ivey Jr., in arte Coolio, famoso soprattutto per il successo di Gangsta’s Paradise, è scomparso all’età di 59 anni. A renderlo noto il suo manager Jarez Posey, non è stata tuttavia specificata la causa del decesso. Nato in Pennsylvania nel 1963, prima di iniziare la sua carriera da rapper e conquistare popolarità grazie alla hit Gangsta’s Paradise, Coolio ha frequentato il college, è stato un volontario nei vigili del fuoco, e partecipava a sfide di freestyle nell’ambiente underground, durante le quali veniva chiamato Coolio Iglesias. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di chi era Coolio, relativamente a biografia, carriera e successi del rapper di Gangsta’s Paradise.

Chi era Coolio: la carriera della star di Gangsta’s Paradise prima della grande hit

Al fine di comprendere chi era Coolio, risulta essere assolutamente necessario un approfondimento a proposito del rapper di Gangta’s Paradise. La fama e il successo non raggiungono Coolio già all’inizio della sua carriera, infatti, il rapper di Gangsta’s Paradise rilascia il suo primo singolo quasi 10 anni prima, nel 1987, intitolato “Watcha Gonna Do”. Nel 1988 collabora con Nu-Skool al pezzo “What Makes You Dance (Force Groove)”. Mentre nel 1991 entra a far parte del gruppo WC and the Maad Circle, guidato dal rapper WC.

Coolio debutta con un proprio album solo nel 1994, intitolato It Takes a Thief. Il lead single, Fantastic Voyage, viene trasmesso con una certa frequenza da MTV e raggiunge la terza posizione nell’importante classifica Billboard Hot 100, diventando uno dei pezzi più famosi del ’94. L’album intanto ottiene una certificazione Platino e viene acclamato in quanto applica ai tipici temi del gangsta rap, violenti e profani, una prospettiva umoristica e ottimista.

Gangsta’s Paradise e altri successi del rapper Coolio

Nel 1995 Coolio raggiunge la vetta del successo, rilascia Gansta’s Paradise, in collaborazione con L.V., per il film Dangerous Minds. La canzone è ispirata a Pastime Paradise di Stevie Wonder. Gangsta’s Paradise diventa una delle canzoni rap più di successo di tutti i tempi: in cima alle classifiche di Billboard per ben tre settimane dopo il rilascio, Coolio ottiene grazie a Gangsta’s Paradise grande popolarità, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, Australia e Nuova Zelanda. Ai Grammy Awards del 1996, Coolio vince con Gangsta’s Paradise il Grammy Award per la Best Rap Solo Performance.

Il successo di Gangsta’s Paradise spinge Coolio a rilasciare un nuovo album, intitolato come la title track, che è per l’appunto Gangsta’s Paradise. L’album, rilasciato nello stesso anno (1995) viene certificato doppio Platino dal RIAA e vende più di due milioni di copie nel mondo. Oltre a Gangsta’s Paradise, il secondo album di Coolio contiene altre due successi del rapper americano: “1, 2, 3, 4 (Sumpin’ New)” e “Too Hot”.

Le canzoni più famose del rapper Coolio

Nel 1996, Coolio resta nelle classifiche grazie alla canzone “It’s All the Way Live (Now)”, parte della colonna sonora del film Eddie, e collabora con B-Real, Method Man, LL Cool e Busta Rhymes alla canzone “Hit ‘em High”, del famosissimo film Space Jam. Nello stesso anno il rapper di Gansta’s Paradise compare nella compilation intitolata America Is Dying Slowly della Red Hot Organization, un’organizzazione no profit internazionale che, anche tramite questa iniziativa, intendeva sensibilizzare sul tema AIDS attraverso la cultura popolare.

Nel 1997 Coolio rilascia il suo terzo album, My Soul, che nonostante includesse il successo “C U When U Get There”, non raggiunse il successo dei due album precedenti. È soltanto nel 2006 che il rapper di Gangsta’s Paradise torna a brillare, grazie ad un nuovo album intitolato The Return Of The Gangster, che contiene numerose collaborazioni di un certo prestigio, come quella con il famoso rapper statunitense Snoop Dogg, dal titolo Gangsta Walk.

Premi e riconoscimenti ottenuti da Coolio

La star di Gangsta’s Paradise, dal 1994 al 2009 ha rilasciato in totale 9 album (di cui una collaborazione), ha ottenuto cinque nomine ai Grammy Awards nonché un premio per il suo più grande successo. Compare, nelle vesti di se stesso o di altri, in più di 50 film e 30 show televisivi (tra cui Cookin’ With Coolio, Coolio’s Rules e Black Jesus). Il numero di certificazioni platino e oro ricevute nel corso della sua carriera da rapper è tanto grande quanto il suo impatto sul panorama rap, panorama che il 28 settembre 2022 ha dovuto salutarlo per l’ultima volta.