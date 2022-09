Chi è Marco Bellavia, concorrente GF VIP 7: biografia, carriera, programmi dell’attore

Uno dei concorrenti più in vista nel contesto del Grande Fratello VIP 7 è sicuramente Marco Bellavia, particolarmente conosciuto e riconoscibile da parte del pubblico italiano. All’interno della casa del Grande Fratello, programma condotto da Alfonso Signorini su reti Mediaset, Marco Bellavia si è già fatto notare per la sua grande ironia e per la volontà di mettersi in contatto con tutti i concorrenti presenti, attraverso la cucina, le battute e le diverse confessioni. Vale la pena considerare chi è Marco Bellavia, concorrente del Grande Fratello VIP 7, a proposito di biografia, carriera e programmi condotti dall’attore e conduttore televisivo italiano.

Biografia di Marco Bellavia e successo in televisione

Marco Bellavia è nato a Milano il 9 dicembre del 1964 ed è un attore, conduttore, imprenditore ed ex modello televisivo italiano. La sua partecipazione al Grande Fratello VIP 7 non costituisce la prima esperienza in televisione, dal momento che Marco Bellavia è stato conduttore o inviato di tanti altri programmi televisivi. Dopo aver studiato presso il liceo scientifico ha iniziato a posare come modello, frequentando anche il corso di laurea in Scienze Geologiche presso la facoltà di Scienze Naturali nel contesto dell’Università degli studi di Milano.

Il suo percorso si è interrotto dopo tre anni, quando Marco Bellavia ha iniziato a partecipare a diverse produzioni televisive, come la serie tv Love me Licia dove ha interpretato il ruolo di Steve; dato il suo grande successo in televisione, Marco Bellavia è diventato uno dei volti più iconici delle reti Mediaset e Fininvest italiane.

La carriera di Marco Bellavia e tutti i programmi in cui ha partecipato

La carriera di Marco Bellavia è stata trascorsa, per la maggior parte, in televisione, sia nelle vesti di attore, sia in quanto conduttore e inviato. Dopo aver partecipato alla serie tv Love me Licia nel 1986, l’attore e conduttore italiano si è ripetuto negli anni successivi, con le serie Licia dolce Licia, Balliamo e cantiamo con Licia, Arriva Cristina, Cristina e Cri Cri.

In quanto conduttore, inoltre, Marco Bellavia ha lavorato su Italia 1 e Canale 5 con Bim Bum Bam e Robot Wars e su Rete 4 come collaboratore in Forum, ruolo che ha abbandonato dopo due anni; successivamente, è stato inviato nel programma Stranamore, diventando poi conduttore di Snow Food su Gambero Rosso Channel e, infine, essendo accolto come concorrente nella settima edizione del Grande Fratello VIP 7, programma condotto da Alfonso Signorini.

Marco Bellavia nella casa del Grande Fratello VIP 7

L’esperienza al Grande Fratello VIP 7 caratterizza sicuramente un ritorno in televisione per Marco Bellavia, già volto noto negli anni 90 in televisione. La sua presenza nel GF VIP 7 dà sicuramente grande esperienza in termini di battute, ironia e tanto altro ancora, arricchendo particolarmente il contesto del GF VIP 7; non è ancora chiaro se Marco Bellavia vorrà intraprendere anche una nuova relazione grazie al contesto della casa.