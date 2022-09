Gangsta’s Paradise è un pezzo di grande successo del rapper Coolio, datato 1995, che ha scalato le classifiche di Billboard, restando in prima posizione per ben tre settimane e seconda per altre 9 settimane. La canzone, parte della colonna sonora del film Dangerous Minds, ha ottenuto importanti riconoscimenti tra American Music Awards, MTV Awards e Grammy Awards.

Gangsta’s Paradise è nell’opinione comune una delle canzoni Hip-Hop migliori di sempre. Billboard la inserisce alla posizione 69 nella sua lista Billboard Greatest Songs of All-Time, mentre la si trova alla posizione 38 nella lista di VH1 100 Greatest Songs of Hip-Hop. Il pezzo di maggiore successo di Coolio, ormai rapper di fama internazionale, riutilizza come sample la canzone Pastime Paradise di Stevie Wonder, del 1976.

[Verso 1: Coolio]

As I walk through the valley of the shadow of death

I take a look at my life and realize there’s nothin’ left

‘Cause I’ve been blastin’ and laughin’ so long, that

Even my momma thinks that my mind is gone

But I ain’t never crossed a man that didn’t deserve it

Me be treated like a punk, you know that’s unheard of

You better watch how you talkin’ and where you walkin’

Or you and your homies might be lined in chalk

I really hate to trip, but I gotta loc

As they croak, I see myself in the pistol smoke

Fool, I’m the kinda G the little homies wanna be like

On my knees in the night, sayin’ prayers in the streetlight

[Ritornello: LV]

Been spendin’ most their lives livin’ in the gangsta’s paradise

Been spendin’ most their lives livin’ in the gangsta’s paradise

Keep spendin’ most our lives livin’ in the gangsta’s paradise

Keep spendin’ most our lives livin’ in the gangsta’s paradise

[Verso 2: Coolio]

Look at the situation they got me facin’

I can’t live a normal life, I was raised by the streets

So I gotta be down with the hood team

Too much television watchin’ got me chasin’ dreams

I’m a educated fool with money on my mind

Got my ten in my hand and a gleam in my eye

I’m a loc’d out gangsta, set trippin’ banger

And my homies is down so don’t arouse my anger

Fool, death ain’t nothin’ but a heart beat away

I’m livin’ life do or die, what can I say?

I’m 23 now, but will I live to see 24?

The way things is goin’ I don’t know

[Refrain: LV]

Tell me why are we so blind to see

That the ones we hurt are you and me?

[Ritornello: LV]

Been spendin’ most their lives livin’ in the gangsta’s paradise

Been spendin’ most their lives livin’ in the gangsta’s paradise

Keep spendin’ most our lives livin’ in the gangsta’s paradise

Keep spendin’ most our lives livin’ in the gangsta’s paradise

[Verso 3: Coolio]

Power and the money, money and the power

Minute after minute, hour after hour

Everybody’s runnin’, but half of them ain’t lookin’

It’s goin’ on in the kitchen, but I don’t know what’s cookin’

They say I gotta learn, but nobody’s here to teach me

If they can’t understand it, how can they reach me?

I guess they can’t, I guess they won’t

I guess they frontin’, that’s why I know my life is out of luck, fool!

[Ritornello: LV]

Been spendin’ most their lives livin’ in the gangsta’s paradise

Been spendin’ most their lives livin’ in the gangsta’s paradise

Keep spendin’ most our lives livin’ in the gangsta’s paradise

Keep spendin’ most our lives livin’ in the gangsta’s paradise

[Outro: LV]

Tell me why are we so blind to see

That the ones we hurt are you and me?

Tell me why are we so blind to see

That the ones we hurt are you and me?

Traduzione di Gangsta’s Paradise

Di seguito è riportata la traduzione di Gangsta’s Paradise, canzone di grandissimo valore che ha caratterizzato il successo più grande del rapper Coolio:

[Verso 1: Coolio]

Mentre cammino attraverso la valle dell’ombra della morte

Guardo la mia vita e realizzo che non mi è rimasto niente

Perché mi sono divertito e ho riso per così tanto,

che anche mamma pensa che la mia mente sia partita

Ma non ho mai incrociato un uomo che non lo meritasse

Io che vengo trattato come un punk, sai che è inaudito

Faresti meglio a guardare come parli e dove cammini

Oppure tu e i tuoi amici potreste essere cinti dal gesso

Odio davvero inciampare, ma devo

Mentre loro muoiono, vedo me stesso nel fumo della pistola

Stupido, sono il tipo di Gangster che i tuoi amici vorrebbero essere

In ginocchio la notte, pregando sotto le luci della strada

[Ritornello: LV]

Stanno trascorrendo la maggior parte della loro vita a vivere nel paradiso dei gangster

Stanno trascorrendo la maggior parte della loro vita a vivere nel paradiso dei gangster

Continuiamo a trascorrere la maggior parte delle nostre vite a vivere nel paradiso dei gangster

Continuiamo a trascorrere la maggior parte delle nostre vite a vivere nel paradiso dei gangster

[Verso 2: Coolio]

Guarda la situazione che mi stanno facendo affrontare

Non posso vivere una vita normale, sono stato cresciuto dalla strada

Quindi devo concordare con gli incappucciati

Vedere troppa televisione mi ha fatto inseguire i sogni

Sono uno stupido istruito con i soldi in testa

Ho una 10 millimetri in mano e il suo bagliore negli occhi

Sono un gangster folle, un set trippin’ banger

E i miei amici sono con me quindi non istigare la mia rabbia

Stupido, la morte è solo ad un battito di distanza

Vivo una vita “fai-o-muori”, cosa posso dire?

Ho 23 anni ora, ma vivrò per vederne 24?

Dal modo in cui le cose stanno andando, non lo so

[Refrain: LV]

Dimmi perché siamo così ciechi da non vedere

Che quelli a cui facciamo del male siamo io e te?

[Ritornello: LV]

Stanno trascorrendo la maggior parte della loro vita a vivere nel paradiso dei gangster

Stanno trascorrendo la maggior parte della loro vita a vivere nel paradiso dei gangster

Continuiamo a trascorrere la maggior parte delle nostre vite a vivere nel paradiso dei gangster

Continuiamo a trascorrere la maggior parte delle nostre vite a vivere nel paradiso dei gangster

[Verso 3: Coolio]

Potere e soldi, soldi e potere

Minuto dopo minuto, ora dopo ora

Tutti stanno correndo, ma metà di loro non guardano

Qualcosa di intenso sta accadendo nella mia mente, ma non so cosa

Dicono che devo imparare, ma nessuno è qui ad insegnarmi

Se non riescono a capirlo loro, come possono conquistarmi?

Immagino che non possano

Immagino che non lo faranno

Immagino che siano ipocriti

È per questo che so che la mia vita ha finito la fortuna, stupido

[Ritornello: LV]

Stanno trascorrendo la maggior parte della loro vita a vivere nel paradiso dei gangster

Stanno trascorrendo la maggior parte della loro vita a vivere nel paradiso dei gangster

Continuiamo a trascorrere la maggior parte delle nostre vite a vivere nel paradiso dei gangster

Continuiamo a trascorrere la maggior parte delle nostre vite a vivere nel paradiso dei gangster

[Refrain: LV]

Dimmi perché siamo così ciechi da non vedere

Che quelli a cui facciamo del male siamo io e te?

Dimmi perché siamo così ciechi da non vedere

Che quelli a cui facciamo del male siamo io e te?

Significato di Gangsta’s Paradise, il più grande successo di Coolio

Gangsta’s Paradise si apre con un verso della Bibbia: “As I walk through the valley of the shadow of death”, che nella versione del Testo Sacro continua con “I will fear no evil: for you are with me”. Nel salmo in questione, re Davide non ha timore, sa di avere la protezione di Dio, tant’è vero che il canto si apre con “il Signore è il mio pastore: non manco di nulla”. Al contrario, Coolio in Gangsta’s Paradise afferma: “Guardo la mia vita e realizzo che non mi è rimasto niente”.

La vita descritta è quella del gangster, disperata (I’m livin’ life do or die), pericolosa e destinata a finire da un momento all’altro (death ain’t nothin’ but a heart beat away), e nonostante sia forte il desiderio di cambiarla, questa esistenza è la sola che si sia mai conosciuta (Keep spendin’ most our lives livin’ in the gangsta’s paradise) e coloro che pretendono di aiutare in realtà non sanno come fare, sono solo degli ipocriti (They say I gotta learn, but nobody’s here to teach me. If they can’t understand it, how can they reach me?).

Nel ritornello si esprime la consapevolezza che la vita del gangster, oltre a nuocere agli altri, è anche autodistruttiva (Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me?). Il senso generale espresso da Coolio in Gangsta’s Paradise è proprio questo: la vita da gangster è all’apparenza costellata di successi (donne, soldi, potere), ma è solo una maschera, la realtà dei fatti è esattamente opposta.