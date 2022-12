Chi sono i Coma Cose, artisti in gara a Sanremo 2023

Amadeus rende noti i nomi degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2023. Tra questi anche i Coma_Cose: biografia, carriera e discografia del duo che parteciperà a Sanremo.

Coma Cose: biografia e carriera

I Coma_Cose sono un duo musicale italiano in attività dal 2016, fanno musica indie e pop/rap. Il duo milanese è composto da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli, precedentemente noto come Edipo) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano).

Nel 2017 i Coma Cose firmano con l’etichetta discografia Asian Fake, sotto la quale rilasciano il loro primo EP dal titolo “Inverno ticinese”.

Dal 2018 i primi successi, iniziando con l’esibizione del duo al talk show “E poi c’è Cattelan” condotto da Alessandro Cattelan. Nel maggio dello stesso anno i Coma Cose vengono scelti dalla band Phoenix per aprire i loro concerti a Parigi.

Nel 2019 i Coma Cose rilasciano il loro primo album dal titolo “Hype Aura” e partecipano al Concerto del Primo Maggio a Roma. Inoltre, ottengono due certificazioni FIMI per le canzoni “Mancarsi” e “Post concerto”, entrambe disco d’oro. Tra il 2019 e il 2020 compaiono in diverse trasmissioni televisive, come “Una storia da cantare” e “Le Iene”.

Nel 2020 collaborano con Francesca Michielin su una canzone dell’album “Feat (stato di natura)” della Michielin. Nello stesso anno i Coma Cose partecipano, assieme ad artisti come Marracash e Achille Lauro, al concerto evento Heroes all’Arena di Verona per raccogliere fondi destinati a sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo in difficoltà per le restrizioni anticovid.

Nel 2021 i Coma Cose partecipano al Festival di Sanremo con la canzone “Fiamme negli occhi”, classificandosi in ventesima posizione ma ottenendo un grande successo presso il pubblico. Nello stesso anno rilasciano il loro secondo album in studio, intitolato “Nostalgia”, con il singolo “La canzone dei Lupi”.

Nel 2022 rilasciano il brano “Chiamami” come singolo che anticipa il terzo album dei Coma Cosa, dal titolo “Un meraviglioso modo di salvarsi”, disponibile dal 4 novembre 2022.

Il 4 dicembre 2022 Amadeus annuncia al TG1 la lista degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2023, e compare anche il duo Coma_Cose.

Discografia dei Coma Cose

Album in studio

2019 – Hype Aura

2021 – Nostralgia

2022 – Un meraviglioso modo di salvarsi

Raccolte

2019 – Fondamenta

EP

2017 – Inverno ticinese

2020 – Due (feat. Stabber)

Singoli