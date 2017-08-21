Ilaria D'Amico contro la squadra AC Milan: Questa società ha fatto cose pazzesche
di Redazione
21/08/2017
Ilaria D'Amico contro la squadra AC Milan! La giornalista di Sky Sport ha fatto una presa di posizione che non è assolutamente piaciuta alla dirigenza della squadra, al punto di trovarsi costretta a prendere una decisione drastica sia nei confronti del programma calcistico. Ilaria D'Amico però conferma: "Questa società ha fatto delle cose pazzesche". Ilaria D'Amico contro la società dell'AC Milan! La giornalista di Sky Sport Show nel corso della puntata di ieri sera, parlando di calcio mercato non ha potuto fare a meno di dire la sua opinione sulle ultime azioni di mercato messe in atto dal Milan. Secondo la D'Amico la situazione finanziaria della società calcistica non è ben chiara. La frase presa sotto accusa è stata questa: "Se ci saranno tutte le coperture finanziarie, questa società ha fatto delle cose pazzesche. Il 'se' bisogna mettercelo perché sono stati talmente tanti gli investimenti che aspettiamo, poi, ovviamente, di vedere nero su bianco". La dirigenza non ha preso per buona la presa di posizione di Ilaria D'Amico tanto da prendere una decisione drastica, che cambierà sicuramente la comunicazione durante l'anno calcistico della Serie A.
Ilaria D'Amico contro l'AC Milan, ecco la drastica decisione della societàIlaria D'Amico contro l'AC Milan, la società davanti i dubbi espressi dalla giornalista si è trovata costretta a prendere una decisione drastica. Nel corso della puntata Ilaria D'Amico ha annunciato che Vincenzo Montella non avrebbe preso parte al programma. Fabio Guadagnini, responsabile della comunicazione dell'AC Milan, ha fatto sapere che nessun tesserato prenderà parte a Sky Calcio Show a causa della dichiarazione fatta da Ilaria D'Amico. "Le mie parole li hanno fatti risentire", ha dichiarato la giornalista, "Inutile dirvi che questa decisione si commenta da sola, per quanto ci riguarda. Inutile dirvi che si continuerà qui, e continuerò io a esprimere liberamente delle idee che avrei comunque espresso nei confronti di chiunque avrebbe fatto tanti investimenti".
Redazione