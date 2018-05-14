Caricamento...

Chiara Ferragni: ritorno in Italia, nuovi uffici e nuovo attico a Milano

14/05/2018

Chiara Ferragni e il compagno Fedez dopo la lunga pausa per la maternità, tornano in Italia, e precisamente a MIlano, dove sono quasi pronti i nuovi uffici della Tbs Crew, la società della Ferragni; che riprende il lavoro dopo la nascita del primo figlio, il piccolo Leone; la coppia già sbarcata a Milano con il suo seguito per circa venti giorni abiterà in albergo; giusto il tempo per gli addetti ai lavori di terminare le modifiche e i preparativi del super attico dove i futuri sposi andranno a vivere.

Matrimonio in vista

Futuri sposi perchè Fedez ai primi di maggio ha chiesto a Chiara di sposarlo, e lo ha fatto in grande, come si usa adesso davanti a migliaia di persone all'Arena di Verona. Un momento magico che la coppia ha condiviso con il pubblico, come è solita fare sempre; infatti sui social Chiara e Fedez postano di continuo momenti di vita e foto del piccolo Leone, un atteggiamento che è stato ampiamente criticato dal popolo del web; ma ognuno sceglie di vivere la sua felicità come meglio crede.

Nozze siciliane

Il settimanale "Oggi" ha pubblicato i dettagli e le curiosità in merito al prossimo matrimonio Ferragni-Fedez; i due neo-genitori diranno "si"  a Noto, in Sicilia, il prossimo 31 agosto; la data è stata svelata dalla stessa futura sposina, Chiara Ferragni, ha scritto su Instagram, il suo social preferito,  di non vedere l'ora di diventare la moglie di Fedez; in merito alla scelta della location del matrimonio qualcosa girava già nell'aria per via di un mini-tour fatto proprio dalla Ferragni a Noto con  Marina Di Guardo la sua mamma, e con Martina Maccherone e Michela Gombacci, collaboratrici di Chiara nonché amiche del cuore.  Intanto Fedez ha risposto alle critiche che gli sono state mosse dai follower che seguono lui e Chiara sui social in merito alle copiose "stories" che lui e la compagna postano di continuo con momenti famigliari e intimi; ecco cosa ha dichiarato il cantante: “Al di là delle opinioni personali che ognuno può avere sulla decisione di pubblicare o meno le foto del proprio figlio, le capacità genitoriali non dovrebbero essere giudicate dalle foto social”    
