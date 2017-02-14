Isola dei famosi 2017 gossip, Ceccarini minaccia l'abbandono al reality
14/02/2017
Flirt a parte, come quello clamoroso tra Stefano Bettarini e Dayane Mello, la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2017 ha avuto due protagonisti assoluti, Massimo Ceccherini e Raz Degan. Il popolare comico toscano è sopravvissuto al televoto mandando a casa Nathalie Caldonazzo, ma ancora una volta ha minacciato di volersene andare perché non sopporta più la convivenza con gli altri naufraghi, soprattutto certi uomini. Uno sfogo che non stupisce, anche perché non è la prima volta che Massimo Ceccherini minaccia di abbandonare il reality di Canale 5, ma questo atteggiamento ha stufato tutti a cominciare dalla sua compagna, Ambra. Presente in studio, lei ha cercato di farlo ragionare e gli ha detto di smetterla con questo teatrino perché ha ancora molto da dare, ma Massimo si è preso una notte per pensarci e oggi dovrebbe comunicare la sua decisione anche se in realtà il pubblico da casa sembra averlo già scaricato e sono stati moltissimi i messaggi sul web contro di lui. Raz Degan invece è considerato da molti un dittatore ed è stato anche attaccato pesantemente dallo studio. Alessia Marcuzzi gli ha ricordato che deve socializzare anche con gli altri e Vladimir Luxuria è stata ancora più dura: “L’Isola andrebbe avanti anche senza te. Un conto è essere esperto, un altro è essere saccente, ci vuole più umiltà”. Ma lui non ci sta: “Io lavoro per il gruppo e per sopravvivere, non per fare reality”. Intanto però ha fatto il pieno di nomination e la prossima settimana si giocherà la permanenza con Giacomo Urtis.
