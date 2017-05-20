Home Attualità Da 15 anni percepiva la pensione di invalidità: scoperto falso cieco

Da 15 anni percepiva la pensione di invalidità: scoperto falso cieco

di Redazione 20/05/2017

Durante 15 anni, dal 2001 al 2016 ha percepito 200 mila euro dall'Inps, perché era cieco o almeno all'istituto di previdenza così risultava. Ma il 34 enne residente in un paese dell'hinterland di Mantova ci vedeva più che bene quando si trattava di andare ai raduni per motociclisti e quando scorazzava in sella alle sue moto. Era un habitué anche del Vespa Day. Proprio a questa manifestazione nel 2014 è stato ripreso mentre si recava in piazza Sordello. La Guardia di Finanza che ha condotto le indagini su delega del Tribunale di Mantova ha sequestrato tre motoveicoli appartenenti al 34 enne. Oltre a ricevere la pensione aveva anche l'accompagnamento. Il falso cieco non aveva nessuna limitazione visiva ma anzi è stato ripreso e pedinato mentre svolgeva attività quotidiane e in sella ai suoi motoveicoli. Partecipava a tutti i caroselli della città. 'Fatale' per lui è stata proprio la sfilata avvenuta dopo la manifestazione tenutasi per le strade di Mantova nel 2014, quando è stato scoperto su di un motoveicolo modello "Vespa". L'uomo è stato condannato per truffa aggravata ai danni dello Stato e per aver percepito indebitamente circa 200 mila euro dall'Inps per quindici anni. Nei mesi scorsi il falso cieco ha già patteggiato una pena di 2 anni di reclusione e una multa di 600 euro, pena che è stata poi sospesa. La misura cautelare ha disposto anche il sequestro dei beni dell'uomo. Inoltre fin dai primi mesi del 2016, l'Inps ha sospeso l'erogazione della pensione di invalidità, in base ai accertamenti fatti dalla Guardia di Finanza di Mantova.

