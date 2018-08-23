Home Economia & Lavoro Dazi Usa-Cina entrati in vigore: quanto valgono?

di Redazione 23/08/2018

Nella mezzanotte di giovedì 23 agosto (fuso orario di Washington, ore 6 italiane) sono entrati in vigore i dazi Usa-Cina, fortemente voluti da Donald Trump. I dazi sono relativi all'import del "made in China" - ed è la seconda tranche di dazi totali voluti dal presidente degli Stati Uniti -. Non poteva mancare la risposta da parte della Cina, che ha risposto mettendo nel mirino oltre 300 beni. Intanto, le due delegazioni si trovano entrambe a Washington per affrontare la seconda giornata di colloqui. Dazi Usa-Cina: secondo atto da parte degli Stati Uniti Le richieste da parte di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, vengono gradualmente rispettate. I dazi Usa-Cina diventano una realtà preoccupante, soprattutto se si pensa che - quello odierno - è il secondo atto di un disegno totale da parte del governo americano. Sono entrati in vigore, infatti, i dazi che riguardano l'import del "made in China". I dazi riguarano il 25% dell'import, per un valore totale di 16 miliardi. Il primo attacco, dal valore di 34 miliardi, c'era stata a luglio e la tensione commerciale tra Stati Uniti e Cina arriva a livelli massimi. Intanto, sono in corso le pubbliche audizioni per arrivare a un nuovo 25% di dazi per un valore totale di 200 miliardi. Si stima che si possa arrivare, addirittura, fino a 500. La contromossa da parte della Cina Il ministero ha fatto sapere che la contromossa da parte della Cina c'è già stata, con la parte cinese che "ha imposto tariffe al 25%, ufficialmente implementate alle 12:01 locali (6:01 in Italia)". Nel mirino oltre 300 beni statunitensi, a difesa del "libero scambio e del multilateralismo". Le due delegazioni si incontrano Stando a quelli che sono, dunque, progetti e piani di entrambi i paesi, non mancheranno nuove tranche da parte di entrambi i paesi. Per questo motivo, al fine di frenare un'escalation che si fa sempre più pressante, le delegazioni dei due paesi si incontreranno oggi a Washington. Sarà la seconda giornata di colloqui, dopo una prima che non ha portato ai frutti sperati.

