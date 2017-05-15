Mattia Marciano raggiunge Desirée Popper? Importanti indizi su Instagram

Uomini e donne news trono classico: Mattia e Desirée si sono incontrati fuori dal programma?

Bentornati al nostro appuntamento con le news di Uomini e donne. Il dating show di Maria De Filippi volge al termine e in questi giorni si stanno registrando le nuove ed emozionanti puntate. I telespettatori attendono con ansia le anticipazioni sulle scelte perché sperano che i loro beniamini abbiano incontrato l’anima gemella. Dopo la scelta di Marco Cartasegna e Luca Onestini è arrivato il turno delle donne, ma nell’ultima registrazione Desirée Popper ha deciso di abbandonare il trono.

Uno dei suoi corteggiatori però sembra deciso a non arrendersi! Stiamo parlando di Mattia Marciano, il bel dentista napoletano che la scorsa settimana si è laureato e ha mostrato fiero su Instagram la pergamena del Giuramento di Ippocrate. Il suo sorriso si è spento quando la tronista ha comunicato la sua decisione e ha persino lasciato lo studio senza salutare Desirée. Tuttavia pare che Mattia Marciano non faccia altro che pensare alla brasiliana e in molti sospettano che abbia provato a raggiungerla in questi giorni.

In un video su Instagram Mattia Marciano ha ringraziato i fan per averlo sostenuto e tutti hanno notato l’elastico che l’ex tronista le aveva regalato durante la prima esterna che hanno fatto insieme. Il dettaglio è sicuramente molto importante e sicuramente l’ex corteggiatore ha voluto lanciare un messaggio alla ragazza. Sabato sera inoltre ha pubblicato un pezzo della canzone di Federica Carta di Amici 16 “Ti avrei voluto dire”: «Stammi vicino da togliermi il fiato stanotte...». Purtroppo per Desirée Popper il dentista napoletano è solo un amico e non prova alcun sentimento. Si arrenderà o la cercherà? Scopritelo insieme a noi nelle prossime news di gossip di Uomini e donne.