Desirèe Popper su Instagram dopo Uomini e Donne: Grazie a chi mi ha capito
di Redazione
20/05/2017
Desirèe Popper è stata definita una delle troniste che più hanno deluso i fan di Uomini e Donne! L’ex gieffina ha deciso di abbandonare Uomini e Donne a un passo dalla scelta, proprio nel momento in cui tutti i riflettori erano puntati sul corteggiatore Mattia Marciano. Qualche ora fa però ecco che Desirèe Popper ha postato un messaggio sul suo profilo Instagram: Grazie a chi mi ha capito. Desirèe Popper attualmente non è una delle ex troniste più amate di Uomini e Donne, persino Gianni Sperti, che nel corso delle puntate del programma l’ha sempre difesa, ha avanzato l’ipotesi che lei avesse recitato secondo un copione ben preciso. Il percorso della gieffina brasiliana infatti è sempre sembrato poco limpido, non a caso spesso alcuni rumors hanno parlato anche di una relazione già iniziata dopo il programma. Nei giorni scorsi persino Alessandro Calabrese su Instagram ha postato un video messaggio nel quale accusava Desirèe Popper di non essersi messa in gioco, ma di aver sfruttato il programma per avere una maggiore notorietà. Nel frattempo però colui che ne sta subendo realmente le conseguenze è solo Mattia Marciano, che dopo Sonia Lorenzini, incassa una nuova delusione d’amore. Desirèe Popper però ha sempre dimostrato di essere pianamente convinta della sua scelta/non scelta… A quanto pare l’ex tronista non è riuscita a trovare in nessuno dei suoi corteggiatori l’uomo giusto, motivo per cui ha deciso di mollare a un passo dalla fine. Nonostante gli attacchi dal pubblico e personaggi noti, Desirèe Popper su Instagram ha deciso di ringraziare tutti coloro che differentemente l’hanno sostenuta. “Grazie a chi mi ha capito… Scrivo questo perché mi rasserena il fatto che VOI ci siete, gente lunatica come me, gente che sbaglia come me, gente sensibile, gente di cuore! Grazie a VOI”.
Articolo Precedente
Gossip Manuele Mauti e Sonia Lorenzini, la dedica d'amore sui social conquista i fan
Articolo Successivo
Assange, la Svezia ha archiviato le indagini per stupro
Redazione