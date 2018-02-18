Home Attualità Donna sepolta viva: storia raccappricciante

di Redazione 18/02/2018

di Redazione 18/02/2018

Storia raccapricciante in Brasile, dove i giornali hanno dato una notizia choc: donna sepolta viva. Pare infatti che una donna di 37 anni, Rosangela Almeida dos Santos, è stata sepolta viva per negligenza e che per 11 giorni abbia provato in ogni modo ad uscire dalla bara. La donna sposata, era stata dichiarata morta lo scorso 28 gennaio, e il giorno dopo l'avevano pure sepolta. Donna sepolta viva per arresto cardiaco La donna sposata aveva avuto due arresti cardiaci dopo i quali è deceduta. Il suo certificato di morte parlava di uno "shock settico", così la famiglia ha deciso di seppellirla il giorno dopo nel cimitero della sua città natale. Tuttavia, Venerdi scorso la gente che abita vicino al cimitero ha deciso di lanciare l'allarme dal momento che per diverse notti di sentivano dei lamenti soffocati provenienti dal cimitero. Donna sepolta viva, vano il tentativo di uscire dalla bara Dal momento che in tanti avevano indicato la bara della Santos come quella che "si lamentava" la famiglia è stata allertata e la tomba è stata aperta. La scena che si è presentata ha lasciato di stucco. I chiodi che tenevano il coperchio della bara chiusa erano stati di poco sollevati, forse perché la donna ha cercato di toglierli. Il cadavere era adagiato su un fianco e il cotone che abitualmente viene posto nel naso e nelle orecchie, non era al suo posto. Senza contare poi che le mani erano insanguinate, con le unghie del tutto distrutte. Il coperchio della bara era pieno di graffi e sporco di sangue. Le ferite sul corpo della figlia, dalle mani alla testa, a detta della mamma, non erano state riscontrate al momento della sepoltura. Il corpo al tatto infine risultava ancora caldo. Il capo della polizia, Arnaldo Monte, ha dichiarato che investigherà ed eventualmente predisporrà autopsia sul cadavere della povera Rosangela Santos. Dal suo canto, l'ospedale di Oeste resta a disposizione delle autorità per tutte le informazioni utili.

