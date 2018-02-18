Home Esteri Melania Trump: un pastore racconta che ha voluto in casa sua una pratica esorcista

di Redazione 18/02/2018

Melania Trump fa parlare di sé, First Lady bellissima accanto ad un presidente discusso, che sta rivoluzionando la storia del mondo. Icona di stile e di classe , Melania ha qualche scheletro nell'armadio, e a parlarne è stato un pastore. Melania Trump, "voglio un rito esorcista alla Casa Bianca" Il pastore Paul Begley si è lasciato andare ad una dichiarazione, raccontando fieramente un particolare tabù dell'entrata di Donald Trump alla Casa Bianca e che riguarda sia moglie Melania. Il religioso ha detto di aver fatto un rito esorcista sulla casa Bianca richiesto esplicitamente dalla First Lady. E c'è di più, il pastore si dice convinto che quelle mura fossero possedute a causa di quelli che lui ha chiamato «idoli, immagini ed artefatti demoniaci» arrivati nella sede del presidente durante il mandato di Obama. Melania Trump, all'appello 40 religiosi per esorcizzare la Casa Bianca Pare che Melania Trump abbia addirittura convocato ben 40 religiosi, tra predicatori e preti, al fine di esorcizzare la Casa Bianca. La scelta è stata obbligata dal momento che Mrs Trump diceva che non avrebbe mai trascorso nemmeno una notte al suo interno. Il pastore ha dichiarato anche che «durante quelle cinque ore in cui stavano strappando i tappeti e cambiando le tende, c'erano persone toglievano tutto. L'unica cosa che è rimasta è una croce su un muro. Hanno purificato la Casa Bianca. C'erano persone lì dentro che si ungevano con olio e pregavano dappertutto». Begley è un integralista che crede in una prossima apocalisse, ma pare abbia un certo rapporto con il Presidente dato che può affermare di aver visto Trump farsi benedire da alcuni religiosi all'interno della Casa Bianca.

