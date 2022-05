Dove sei, testo e significato della canzone di Sissi, cantante di Amici 21

Dove sei è il nuovo singolo cantato da Sissi, cantante di amici 21. Pubblicato il 30 aprile del 2022, insieme ai singoli Tienimi Stanotte e Senza chiedere permesso, la canzone ha conquistato subito la vetta delle classifiche italiane relative alla vendita e alla certificazione di brani di grande successo. Sissi è sicuramente una delle personalità più importanti nel contesto di Amici 21, dal momento che la cantante è molto amata e apprezzata dal pubblico e dai giudici in virtù del suo talento, della sua bellissima voce e anche della profondità delle canzoni che canta. Dove sei è una canzone scritta in collaborazione con Giordana Angi, vecchia conoscenza di amici e del Festival di Sanremo; ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito del testo e del significato della canzone cantata da Sissi, cantante di Amici 21.

Testo di Dove sei, nuova canzone di Sissi cantante di Amici 21

Per quanto Sissi sia molto conosciuta e apprezzata per la sua voce e per un grande talento vocale che sono in grado di renderla tra i cantanti più bravi di Amici, oltre che tra i preferiti dei giudici di Amici 21, anche la qualità dei suoi testi sicuramente degna di sottolineatura. Dove sei presenta un testo molto carico di sentimento ed emozione, che ha convinto il pubblico di amici e i giudici scelti da Maria De Filippi; di seguito è riportato il testo di Dove sei, nuova canzone di Sissi, cantante di Amici 21, pubblicata il 30 aprile del 2022.

Dove sei

Adesso che non ci sentiamo

Con chi stai

Dove sei

Non siamo stati insieme mai

Dove sei

È da un po’ che non parliamo

Già lo so che ci sentiamo

Anche se non ti vedo

Anche se non ti vedo

Ti vedo se mi perdo

Ti perdo se mi trovo

Ti trovo ma non trovo

Un senso a tutto questo

Ho chiesto a dio di amarti

Di amarti un’altra volta

Ma tu amati stavolta

Se ti ami è la mia svolta

Ore, sono qui che cerco te da ore

Persa tra gli sbalzi tuoi d’umore

Che cerco di cucire ogni mio errore

Perdiamoci nel blu

Incontriamoci più su

Pensa te

Invento scuse ma ci odiamo

Non vedi che

Senza te non sono stata in piedi mai

Dove sei

È da un po’ che non parliamo

Già lo so che ci sentiamo

Anche se non ti vedo

Anche se non ti vedo

Ti vedo se mi perdo

Ti perdo se mi trovo

Ti trovo ma non trovo

Un senso a tutto questo

Ho chiesto a dio di amarti

Di amarti un’altra volta

Ma tu amati stavolta

Se ti ami è la mia svolta

Ore, sono qui che cerco te da ore

Persa tra gli sbalzi tuoi d’umore

Che cerco di cucire ogni mio errore

Perdiamoci nel blu

Incontriamoci più su

Significato di Dove Sei, nuova canzone di Sissi, cantante di Amici 21

Dove sei è una canzone scritta a quattro mani in collaborazione con Giordana Angi. La vecchia conoscenza di amici e del Festival di Sanremo è nota per le sue grandi qualità vocali, oltre che riguardanti la scrittura di testi molto profondi dal punto di vista soprattutto emotivo e sentimentale; Dove sei, infatti, è la canzone di un amore ormai perduto, su cui la cantante riflette attraverso una serie di frasi e di parole che sono in grado di ricordare il passato e, soprattutto, di evocare un grande senso di mancanza e di nostalgia per un amore ormai perso.