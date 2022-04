Senza chiedere permesso è il nuovo singolo di Alex, cantante di Amici 21 che è giunto nelle fasi finali della competizione e del programma televisivo. Il cantante ha pubblicato il suo nuovo singolo in occasione del 30 aprile 2022, una giornata sicuramente importante per i cantanti di Amici 21 dato che anche Luigi – molto amato dal pubblico – ha pubblicato il suo nuovo singolo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di Senza chiedere permesso, la nuova canzone di Alex: testo, significato e tanto altro ancora.

Testo di Senza chiedere permesso, nuova canzone di Alex cantante di Amici 21

Il testo di Senza chiedere permesso è stato scritto da Michele Bravi. La nuova canzone di Alex, cantante di Amici 21, era già stato realizzato dal talentuoso cantautore italiano, ma mai pubblicata perché non nelle sue corde. In ogni caso, il testo è sicuramente molto bello da leggere e da ascoltare. Di seguito è indicato il testo di Senza chiedere permesso, nuova canzone di Alex, cantante di Amici 21:

Ho sempre avuto la tendenza a scusarmi ogni volta

quasi per la mia esistenza non tirare mai la corda

mettere gli altri sempre prima di ogni mia esigenza

non aspettare di mancarti ad ogni mia partenza

rimanere un passo indietro in ogni situazione

camminare sopra un vetro piuttosto che chiedere un favore

per questione di carattere alla fine

fatto sta che la ragione non te la so dire

ma adesso voglio vivere ogni giorno

senza chiedere permesso

non dover rendere conto neanche a te

se vado o resto

e niente al mondo in fondo vale più di questo

senza chiedere permesso

mai più chiedere permesso

mi è pesato sempre addosso il giudizio della gente

come fossi sotto esame, tipo fare la patente

e vedevo i sentimenti come un po’ un campo minato

che in un attimo ti perde e non sai più dove sei entrato

c’era sempre qualche cosa che poi non andava a posto

e dopo tanto rinunciare ho smesso di pagarne il costo

Perché adesso voglio vivere ogni giorno

senza chiedere permesso

non dover rendere conto neanche a te

se vado o resto

e niente al mondo in fondo vale più di questo

senza chiedere permesso

sentire l’urgenza di amarsi davvero

e far ripartire ogni cosa da zero

sono stato per troppo a bussare alla porta

e non mi hai dato risposta

aspettare da dentro qualcuno che dicesse avanti

però adesso voglio vivere ogni giorno

senza chiedere permesso

non dover rendere conto neanche a te

se vado o resto

e niente al mondo in fondo vale più di questo

senza chiedere permesso

mai più chiedere permesso

Significato di Senza chiedere permesso di Alex

Senza chiedere permesso è una bellissima canzone d’amore dedicata a se stessi, alla propria voglia di riscatto e di reazione. Il testo scritto da Michele Bravi si adatta perfettamente alle corde del cantante di Amici 21, che può rendere perfettamente attraverso le sue qualità. La canzone è sicuramente pregna di grande significato e, per questo motivo, non si fa fatica a immaginarla in vetta alle classifiche.

Chi ha scritto Senza chiedere permesso?

Senza chiedere permesso, la nuova canzone del cantante di Amici 21 Alex, è stata scritta da Michele Bravi, uno dei più talentuosi cantautori e scrittori nel panorama musicale italiano. Il cantante aveva deciso di non pubblicare la canzone perché non la sentiva nelle sue corde, ma ha poi scelto di affidarla al cantante di Amici 21, spiegando di averlo scritto anni fa “ma ho deciso di lasciarlo lì perché non pensavo che la mia voce riuscisse a dire bene le cose che avevo scritto. Ho visto nella tua voce la possibilità di dar voce a quelle parole”.