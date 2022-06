Dua Lipa è sicuramente uno dei personaggi del momento, dal momento che la cantante e compositrice britannica ha fatto sognare ed emozionare i suoi fan italiani, che hanno riempito i palazzetti di Milano e Bologna. In tre concerti differenti, infatti, Dua Lipa ha potuto finalmente esibirsi in Italia, a seguito del rinvio delle date dei suoi concerti che, a causa delle restrizioni imposte dal Coronavirus, non avevano previsto una sua esibizione. I suoi concerti sono stati sicuramente molto apprezzati e amati da parte degli spettatori, che adesso si ritrovano di fronte ad un’incredibile indiscrezione: Aron Piper e Dua Lipa stanno insieme? I due sono stati avvistati in discoteca e ci sarebbe stato addirittura un bacio.

Chi è Aron Piper, avvistato insieme a Dua Lipa?

Se per tantissimi fan è facile comprendere chi sia Dua Lipa, soprattutto in virtù dei tantissimi video e delle testimonianze che si sono moltiplicate a proposito della cantante e compositrice britannica, non tutti possono dire lo stesso di Aron Piper. Di fronte alla possibilità che Dua Lipa e Aron Piper stanno insieme, infatti, in molti si sono chiesti chi sia il personaggio associato alla cantante.

Si tratta di un attore particolarmente celebre per chi ha visto Elite, serie che ha spopolato sulla piattaforma di streaming Netflix. L’attore è uno dei protagonisti della serie cult, in cui interpreta il personaggio di Ander Munoz, ma – nel corso della sua carriera – non ha avuto modo di realizzare altre interpretazioni importanti. Per questo motivo, è più difficile, per molti spettatori non amanti di Elite, sapere chi sia Aron Piper.

Dua Lipa e Aron Piper stanno insieme? Il presunto bacio in discoteca

Le indiscrezioni su Dua Lipa e Aron Piper si sono moltiplicate in pochissimo tempo, dal momento che la cantante e l’attore sono stati intravisti, insieme, in discoteca. Ovviamente, dalle foto che sono state presto diffuse sui social era naturale attendersi una reazione da parte dei fan, che hanno iniziato a chiedersi se Dua Lipa e Aron Piper stanno insieme.

Le foto mostrano una grande complicità da parte dei due e, addirittura, alcuni fan giurano di aver visto i due mentre si baciavano. Ovviamente, l’ambiente della discoteca è sempre molto caotico e difficile da interpretare ma, nel caso in cui ci sia una relazione tra i due, è chiaro che non mancheranno possibili aggiornamenti.