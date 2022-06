Mezzanotte: testo e significato del nuovo tormentone estivo di Ana Mena

L’arrivo dell’estate significa, senza alcun dubbio, inizio dei tormentoni estivi: si tratta di canzoni che vengono pubblicate allo scopo di essere diffuse da tutte le radio, soprattutto durante i mesi estivi, sulle spiagge e non solo; non manca all’appello Ana Mena, cantante spagnola che ha già conquistato un grandissimo successo in Spagna e che, in virtù delle sue collaborazioni con Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, oltre che per la partecipazione al Festival di Sanremo con Duecentomila ore, ha conquistato anche il pubblico italiano. La cantante ha pubblicato la sua nuova canzone, Mezzanotte, che ha già conquistato tantissimi fan e ascoltatori: ecco tutto ciò che c’è da sapere sul testo e sul significato di Mezzanotte, nuovo tormentone estivo di Ana Mena.

Il testo di Mezzanotte, nuova canzone di Ana Mena

Il testo di Mezzanotte, nuova canzone di Ana Mena, contiene tutte le caratteristiche del tormentone estivo; si tratta di una canzone con uno schema ben preciso e con il ritornello iconico e orecchiabile, che di sicuro farà ballare tutti sulle spiagge durante i mesi estivi. Di seguito è indicato il testo di Mezzanotte, nuova canzone di Ana Mena:

Io e te, mare chiaro

ti accorgi di me un po’ per caso

il cuore si perde tra la gente

dimmi se mi hai mai amata veramente

Un po’ magico, malinconico, quasi stupido, romantico

sfiorarsi la pelle, far finta di niente

poi dirti che volevo te solamente

Balliamo soli io e te

ancora un bacio al buio solo io e te

e quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

meglio della luna di mezzanotte

baby solo io e te ancora un bacio al buio solo io e te

e quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

meglio della luna di mezzanotte

Quest’attimo fuggente durerà all’infinito

parli sulla mia bocca, la sfiori con un dito

chiedi tutto quello che vuoi

è un momento d’oro per noi, è un momento d’oro per noi

giuro non voglio credere che ora tutto è finito

mi manca quella parte di te che non ho mai capito

scende piano dentro di me come un sorso di vino

dello stesso rosso del mio vestito

Balliamo soli io e te

ancora un bacio al buio solo io e te

e quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

meglio della luna di mezzanotte

baby solo io e te ancora un bacio al buio solo io e te

e quel tuo sguardo che mi conosce, conosce

meglio della luna di mezzanotte

Significato di Mezzanotte, il nuovo tormentone estivo di Ana Mena

Come si diceva precedentemente, la nuova canzone di Ana Mena, Mezzanotte, è il classico tormentone estivo sotto tutti i punti di vista; non si tratta soltanto di una canzone molto orecchiabile e pronta a essere ballata da parte di tutti, ma anche di un brano che presenta un testo molto ricorrente nei tormentoni estivi: viene raccontata la storia d’amore tra due persone, in un momento molto difficile, che però non lascia spazio a sentimenti di rancore e odio. Il ricordo di un bacio e dello sguardo, infatti, sono per la protagonista meglio della bellezza della luna a mezzanotte.