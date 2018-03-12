Home Economia & Lavoro Fiat, richiamate migliaia di auto gravemente difettate

di Redazione 12/03/2018

L’azienda Fiat ha richiamato più di 15.000 automobili per dei difetti all’alternatore che mettono in pericolo l'incolumità del conducente. Il richiamo ha riguardato solo il mercato brasiliano, anche se non si può ancora escludere che sia accaduto anche in Italia. Il richiamo riguarda modelli di auto di medie cilindrate come Siena, Idea, Uno, Palio Weekend, Palio Fire, Fiorino, Grand Siena, Punto, Strada e Palio del 2016 e il 2017. Fiat, richiamo in officina Il richiamo in officina è stato un atto dovuto in quanto vi è il rischio di guasto dell’alternatore. Un problema simile potrebbe provocare l’arresto del motore durante lo spostamento del veicolo. Secondo il produttore, il problema nell’automobile viene identificato accendendo la luce spia della batteria nel cruscotto del veicolo. Il richiamo riguarda numerosi modelli perché, stando a Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, interessa tutta la produzione 2016-2017. L’azienda sta comunicando ai proprietari colpiti dal richiamo di portare i loro veicoli ad un concessionario FIAT, che sostituirà l’alternatore a costo zero. La riparazione avviene in massimo 1 ora. Fiat, che problemi presentano le auto richiamate I modelli devono fare ritorno in concessionaria per essere revisionati e, se necessario, per la sostituzione dell’alternatore. Secondo il produttore automobilistico italo americano, il problema alternatore può portare ad un funzionamento irregolare del motore e, allo spegnimento improvviso della vettura, che compromette le condizioni di guida e aumenta il rischio di collisione. Il che potrebbe provocare conseguenti danni causati da conducente, passeggeri e terzi. La riparazione viene eseguita in sede e in un'ora al massimo. Per maggiori informazioni si potrà contattare il Customer Service Center di Fiat, chiamando il numero 0800 707 1000, o dal sito www.fiat.com.br.

