Elezioni 2022: la candidata della Lega Roberta Loi è stata segnata sulle schede come “Roberto”

Clamoroso errore presente sulle schede elettorali in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre del 2022. Riportato da diverse testate di informazione politica e giornalistica, nonché dalla stessa candidata attraverso il suo profilo Facebook, l’errore è stato tempestivamente segnalato da Roberta Loi, candidata per la lega a Cagliari; i cittadini che si sono trovati a votare, infatti, non hanno avuto la possibilità di notare il nome della candidata della Lega, che è stata sostituita, per errore, dal nome Roberto. La candidata della Lega, Roberta Loi, ha segnalato il suo errore su Facebook, invitando tutti a votare ugualmente, indipendentemente dall’errore presente sulla scheda.

Errore presente sulla scheda elettorale di Cagliari alle elezioni 2022

L’errore clamoroso segnalato a Cagliari, dove la candidata della Lega Roberta Loi non ha avuto modo di trovare il suo nome sulla scheda elettorale, appare sicuramente molto curioso, in un meccanismo elettorale che prevede numerosissimi controlli anagrafici e non solo; la candidata della lega, Roberta Loi, non è presente sulla scheda, per quel che concerne le elezioni politiche nei seggi della città di Cagliari.

Il suo nome, infatti, è stato erroneamente sostituito con Roberto. Si tratta di un errore che non pregiudica le possibili votazioni che avverranno per la candidata della Lega e, ovviamente, per il partito stesso di cui Matteo Salvini è leader.

Il post di Roberta Loi su Facebook e l’errore sulle schede elettorali

Attraverso un breve e didascalico post su Facebook, pubblicato nella mattinata del 25 settembre del 2022, la candidata della Lega Roberta Loi ha segnalato l’errore presente sulle schede, spiegando ai suoi elettori che saranno effettuati dei controlli a tal proposito.

Queste sono state le sue parole a tal proposito:

Buongiorno a tutti

Scrivo per comunicare che nella scheda elettorale c’è un errore proprio sul mio nome, è stato stampato Roberto Loi, nel cartellone affisso nei seggi invece il nome è stato scritto correttamente. A fianco del simbolo Lega, troverete scritto quindi Roberto Loi, sono sempre io, si tratta di un errore di battitura che valuteremo nelle sedi opportune. In ogni caso non si deve scrivere nessuna preferenza, si deve solo barrare il simbolo della Lega.

Vi chiedo di condividere. Grazie

Buon voto