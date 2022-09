Elezioni 2022, dove e quando vedere i risultati in TV: Maratona Mentana e non solo

Le elezioni politiche del 25 settembre rappresentano sicuramente un momento storico per il governo italiano e per il paese intero, che si ritrova di fronte al diritto e al dovere civico di esprimere la propria preferenza alle urne. Uno dei momenti più attesi della giornata, per questo motivo, è rappresentato dalla fase in cui iniziano gli scrutini, che permetterà di osservare – in diretta – qual è l’andamento delle elezioni politiche; a partire dalle 23 sarà possibile guardare agli exit poll, da sempre non ritenuti un mezzo necessario affinché si possa stabilire un concreto vantaggio di alcuni partiti; con la prime sessioni di scrutinio, invece, potranno essere osservate le preferenze degli italiani. Ecco dove e quando guardare in TV i risultati delle elezioni.

Elezioni politiche 2022: dove e quando vedere in TV gli scrutini

Come in occasione di tutte le elezioni politiche, anche per quel che concerne le elezioni del 2022 ci sarà bisogno di aspettare prima che si possano avere dei dati ufficiali, relativamente al risultato degli scrutini. I seggi chiuderanno ufficialmente alle ore 23, orario in cui sarà possibile avere dati degli exit poll realizzati da privati e agenzie (generalmente mostrati in TV, anche se non creduti attendibili al 100%); dopo qualche ora, invece, sarà possibile osservare io risultato degli scrutini, attraverso diverse sezioni di seggi analizzate da scrutatori e Presidenti di seggio.

Saranno diverse le emittenti e i telegiornali che mostreranno l’andamento dei risultati in diretta: al di là dei blasonati, come Maratona Mentana e Porta a Porta con Bruno Vespa, i risultati potranno essere osservati anche attraverso altre emittenti televisive, che permetteranno di dare aggiornamenti continui soprattutto durante la notte.

Quando iniziano i programmi televisivi per osservare gli scrutini in diretta

Attraverso una copertura televisiva differente, diverse emittenti televisive hanno strutturato i propri palinsesti in modo da offrire una copertura ottimale di tutti gli scrutini che avranno luogo a partire dalla chiusura dei seggi alle ore 23. Ovviamente, la scelta del canale o del programma a cui guardare sarà assolutamente soggettiva – per quanto riguarda gli spettatori – e riguarderà la tipologia di trasmissione a cui guardare, oltre che il numero e la qualità degli ospiti presenti in studio.

Maratona Mentana: quando inizia e dove vederla

I canali dei quali si ha la certezza di una programmazione in termini di elezioni sono Rai1 e Rai3, Rete4, La7, SkyTg24. Per quanto riguarda La7, l’appuntamento più atteso è quello con la Maratona Mentana, uno speciale elettorale condotto dal giornalista Enrico Mentana. La Maratona Mentana inizierà alle ore 22 e durerà per tutta la notte, in cui sarà possibile osservare gli scrutini in diretta; il programma durerà fino al giorno dopo, alle 20, quando il testimone passerà a Otto e mezzo condotto da Lili Gruber.

L’appuntamento con la Maratona Mentana è uno dei più amati dagli italiani, che hanno sempre seguito con passione lo speciale condotto dal giornalista che, generalmente, presenta diversi ospiti illustri nel suo studio.

Porta a Porta – Speciale elezioni: a che ora inizia l’appuntamento con Bruno Vespa

Altro appuntamento particolarmente amato e seguito dagli italiani è quello con Bruno Vespa, che conduce Porta a Porta – Speciale elezioni; l’appuntamento inizia alle ore 22.40, e sarà realizzato in collaborazione con Tg1. In particolar modo, infatti, in Rai il testimone passerà di mano in mano attraverso i tre canali principali, che si alterneranno nei palinsesti offrendo costantemente aggiornamenti notturni e quotidiani sui risultati elettorali. Lo speciale condotto da Bruno Vespa avrà luogo anche nel giorno successivo alle elezioni, a partire dalle ore 23 fino alle ore 1.15.

SKY TG24: quando inizia lo speciale e chi saranno i conduttori?

Anche SKY TG24 offre uno speciale particolarmente seguito per quel che concerne gli scrutini delle elezioni politiche del 2022. A partire dalle ore 22.30 di domenica, fino alle 00.30 di martedì 27 settembre del 2022, lo speciale andrà in onda ininterrottamente attraverso l’alternanza tra i conduttori Fabio Vitale, Valentina Bendicenti, Tonia Cartolano, Roberto Inciocchi, Stefania Pinna, Andrea Bignami, Luigi Casillo, Helga Cossu e Milo D’Agostino.

I dati saranno analizzati da Alessio Viola, Monica Peruzzi, Paolo Fratter, Roberto Palladino e Alberto Giuffrè. In collaborazione con le diverse piattaforme social, come YouTrend, inoltre, SKY offrirà anche aggiornamenti continui via social e nelle piattaforme web di riferimento.