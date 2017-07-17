Elodie e Emma Marrone litigano ancora: Ho voluto fare a modo mio
Elodie e Emma Marrone litigano ancora... Il sodalizio tra le due cantanti/amiche a quanto pare non si è ancora risanato. Se ben ricordate dopo il Festival di Sanremo 2017 Elodie e Emma hanno interrotto i loro rapporti lavorativi, per la Brown è stata una doppia ferita sia per l'aspetto lavorativo che personale. A distanza di mesi ecco che Elodie torna a parlare della sua ex produttrice: "Ho voluto fare a modo mio!". Elodie e Emma Marrone litigano ancora... Nessuna quiete dopo la tempesta per le due cantanti di Amici, il sodalizio artistico come l'amicizia ormai hanno preso ormai strade differenti probabilmente non si incroceranno più. Cosa sia successo tra Emma Marrore e Elodie ancora non è chiaro, anche se le due ragazze non hanno mai rilasciato delle dichiarazioni sui fatti. I fan nell'arco di questi mesi hanno cercato di capire cosa fosse successo cercando degli indizi su Instagram, ma la cosa resta coperta ancora da uno strano segreto. L'unica cosa certa riguarda la decisione di Elodie di abbandonare la sua produttrice/amica Emma Marrone per andare alla ricerca di nuovi orizzonti. A distanza di mesi a rompere il silenzio sulla questione è stata Elodie che al Festival Collisioni ha dichiarato: "Dopo Sanremo ho voluto fare a modo mio, ho pensato che potevo fare da sola". Elodie e Emma Marrone, la riappacificazione tra le due artiste si allontana sempre di più? Elodie però non esclude un ritorno lavorativo con la collega, ex produttrice, e durante l'incontro pubblico al Festival Collisioni spiega: "Mi sono sentita in colpa. Quando una persona ti dà tanto ti chiedi se stai facendo la cosa giusta. Poi quando i rapporti sono sinceri restano sinceri, anche se ci vuole tempo prima che le ferite vengano risanate".
