Serena Bortone e la gaffe su Ermal Meta

Nel corso di questa settimana tutti i programmi e le rubriche delle reti Rai si stanno occupando del Festival di Sanremo ed anche Oggi è un altro giorno, programma del mattino condotto da Serena Bortone su Rai 1, non può farne a meno. Nel corso della puntata di ieri però, la conduttrice ha fatto una gaffe parlando con Ermal Meta del suo arrivo in Italia su un barcone.

L’edizione 2021 del Festival di Sanremo

La 71esima edizione del Festival di Sanremo, nonostante la grande dedizione del conduttore, Amadeus e di Fiorello che lo affianca, nella prima serata ha avuto un inizio in sordina dal punto di vista degli ascolti. Nella mattinata di ieri, Serena Bortone, conduttrice del programma quotidiano Oggi è un altro giorno, ha dedicato alla manifestazione sanremese un lungo speciale con collegamenti in diretta ed interviste ai protagonisti, tra i quali anche il cantante Ermal Meta. Proprio parlando con lui la conduttrice ad un certo punto è stata protagonista di una gaffe, quando ha detto al cantante di origini albanesi, ma naturalizzato italiano, di essere arrivato nel nostro Paese, all’età di tredici anni, su un barcone. Leggero imbarazzo del cantante che ha risposto dicendo di non essere arrivato sul barcone, ma che l’esperienza sarebbe stata senza dubbio significativa in quanto lui ama stare a contatto con l’acqua.

Le parole del cantante

Ermal Meta, che si è esibito nella seconda serata interpretando la canzone intitolata “Un milione di cose da dirti”, nel corso del collegamento ha parlato anche della sua partecipazione alla kermesse musicale, mettendo l’accento sulla sua emozione nel salire nuovamente su un palco stra-importante come quello dell’Ariston. Il cantante ha precisato che l’emozione non è legata alla presenza del pubblico o meno, ma alla storia stessa del festival. L’episodio sembra non aver danneggiato la presenza di Ermal Meta sul palco in quanto al termine della seconda serata, la classifica provvisoria data dai voti della “giuria demoscopica” lo vede al primo posto tra i cantanti che si sono esibiti.

L’altro episodio che ha procurato del gelo in studio

Serena Bortone è stata protagonista anche di un altro episodio, quando ha salutato Annalisa dicendo “Ciao e viva la fisica”. Questa sua esclamazione ha fatto calare il gelo nello studio della trasmissione, poi alcuni ospiti hanno riso, interpretando le parole della conduttrice con malizia. Serena Bortone tuttavia ha subito replicato dicendo “È un problema vostro, non mio. Ogni cosa è pura per i puri, diciamo così”.