Entusiasmi smorzati dopo l’incidente mortale avvenuto tra un’auto della Tesla in modalità guida autonoma e un camion

di Redazione 21/07/2016

I maggiori costruttori di auto del mondo, General Motors, FCA, Citroen, Peugeot, e altri sono in corsa per realizzare auto a guida autonoma, spesso in collaborazione con altri gruppi industriali che possono essere di grande aiuto portando il proprio Know How specifico. E’recente la notizia che anche BMW si è messa in corsa con un’alleanza con Intel e Mobileye. L’Americana Tesla che pare avrà un certo dominio, almeno iniziale per quanto concerne il settore delle auto elettriche, non sfugge al tentativo di avere una significativa presenza anche con la guida autonoma. Purtroppo per ora ha il triste e indesiderabile primato del primo incidente mortale con un’auto in modalità di guida autonoma. L’incidente è avvenuto sulle strade della Florida quando una vettura Tesla con a bordo Joshua Brown non ha frenato e si è schiantata contro un camion. Brown, veterano della Marina Americana e titolare di un’azienda di consulenza tecnologica ha perso la vita; solo nelle settimane precedenti aveva tessuto le lodi della sua macchina che aveva evitato un incidente che poteva essere parecchio rischioso. Il fatto avvenuto ha ghiacciato gli animi e apre parecchi interrogativi, anche legali sulla responsabilità in caso di questo tipo di incidenti.

