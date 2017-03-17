Etna eruzioni: L'attività del vulcano non si ferma, ancora lava sulla neve
di Redazione
17/03/2017
L'Etna ha ufficialmente ripreso la sua attività. Nell'arco della giornata di ieri sul vulcano sono avvenute diverse eruzioni vicino un cratere dove una in particolare ha creato dei notevoli danni e, secondo quanto spiegato anche dall'Invg, le cause si quanto successo sarebbero molto semplici. L'esplosione in questione sarebbe avvenuta dopo un'eruzione e nel momento in cui la lava incandescente è entrata a contatto con la neve fredda. Ancora oggi però l'attività del vulcano non accenna a fermarsi, tanto la lava cade ancora sulla neve. Nell'arco della giornata di ieri siamo rimasti estasiati tutti dalla nuova attività dell'Etna, anche se purtroppo sono dieci le persone coinvolte e ferite dall'esplosione della lava a contatto con la neve. I vulcanologi però avevano già ieri avevano annunciato che l'attività del vulcano non sarebbe terminata così facilmente, anche se l'esplosione è stata causata dall'incontro della lava incandescente con la neve gelida. La conferma di quanto detto però non è tardata ad arrivare dato che fin dalle prime ore del nuovo giorno sul cratere dell'Etna si sono verificate nuove esplosioni. La nuova vittima dell'attività vulcanica, come accade spesso in questi casi, è l'aeroporto Fontanarossa di Catania. Secondo quanto si evince anche dalla cronaca siciliana, grazie a quotidiani online come Live Sicilia, parecchi voli oggi subiranno diverse variazioni a causa dell'attività dell'Etna. Infatti, come ha reso noto oggi anche l'Ansa, sono stati limitati gli atterraggi, alias solo cinque ogni ora, anche se l'Unità di Crisi di Catania ha stabilito la chiusura di Fontanarossa almeno fino alle 13:00. Rimanere costantemente aggiornati sulle novità che riguarda la struttura aeroportuale sarà sufficiente collegarsi sul sito ufficiale www.aeroporto.catania.it.
