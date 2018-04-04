Fabrizio Corona multato, vittoria del Fisco

Fabrizio Corona non sta bene perché è difficile riprendere in mano la sua vita e rimediare agli errori commessi in passato. Oggi una nuova brutta notizia per lui: deve pagare le tasse evase. La Cassazione ha dato ragione al Fisco.

Corona non ha pagato le tasse

Con il verdetto 8132 la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la Commissione Tributaria di Milano che aveva annullato gli avvisi di accertamento perché non erano stati notificati a Fabrizio Corona ma al curatore fallimentare. Gli avvisi riguardano l'evasione delle imposte dirette e dell'Iva del periodo 2004/2005 della società Corona's. Nel verdetto, come riporta ANSA, è sottolineato che Corona non doveva presentare ricorso contro gli avvisi di accertamento in quanto il curatore fallimentare aveva deciso che la lite fiscale non era utile visto che i creditori bussavano alle porte di Fabrizio Corona. I supremi giudici hanno quindi condannato Corona al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione e degli avvisi di accertamento.

Nuova udienza il 19 giugno 2018

Intanto Fabrizio Corona attende la nuova udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano che è stata fissata per il 19 giugno 2018. In quella data Corona saprà se i giudici annulleranno la revoca dell'affidamento in prova disposto ad ottobre 2016 quando venne arrestato per la vicenda dei soldi in contanti nascosti nel controsoffitto della collaboratrice Francesca Persi e in due cassette di sicurezza in Austria. Nella stessa udienza verrà confermato o revocato l'affidamento terapeutico concesso il 21 febbraio 2018, la confisca del denaro e dell'appartamento che sono sotto sequestro.