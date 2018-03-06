Giorgio Manetti lascia il trono over di Uomini e donne?

Giorgio Manetti non regge più le accuse e le critiche. Dopo l'ultimo intervento di Gianni Sperti ha deciso di lasciarsi andare e di scrivere quello che pensa su Facebook.

Anticipazioni trono over Uomini e donne

Gli ultimi rumors sul trono over riguardano proprio uno degli storici cavalieri di Uomini e donne. A quanto pare Giorgio Manetti perde consensi e dopo aver sbottato contro Gemma Galgani le sue quotazioni sono precipitate. Tante le critiche sui social. I fan di Uomini e donne hanno puntato il dito contro Giorgio Manetti e lo hanno accusato di essere interessato solo alla popolarità e non alle donne che lo vogliono conoscere. In verità anche a noi non piace questo atteggiamento, e non dimentichiamo i continui riferimenti di Manetti al libro che ha pubblicato. Su Facebook molte donne gli hanno fatto notare che è caduto in basso ma ormai è venuto fuori per quello che è.

Giorgio Manetti non è restato in silenzio e su Facebook ha scritto che prima di giudicarlo una persona deve indossare le sue scarpe e vivere il suo dolore e i suoi dubbi. Ognuno ha la sua storia ed è importante cadere e rialzarsi proprio come ha fatto lui, solo allora si può giudicare. Giorgio Manetti ha pubblicato la citazione di Pirandello, ma non è servito a nulla tirare in ballo lo scrittore. I telespettatori sono stufi.

Che donna cerca Giorgio Manetti?

Il trono over di Uomini e donne ha una situazione particolare, Tina Cipollari è in perenne lotta contro Gemma Galgani, Gianni Sperti contro Giorgio Manetti. L'opinionista non è convinto (come molti di noi) che il cavaliere abbia intenzione di trovare una compagna. Ultimamente è stato molto duro nei suoi confronti: «Ma che tipo di donna cerchi? Sei qui da tre anni». Il gabbiano George con molta presunzione ha risposto che resterà sino a quando Maria De Filippi non lo manderà via dal programma e che ha un prototipo di donna particolare. Manetti è quindi intenzionato a rimanere ma i rumors sul suo addio sono sempre più insistenti. Vedremo cosa succederà. Continuate a seguire le nostre news!