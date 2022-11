Faith in the Future: fuori ora il nuovo album di Louis Tomlinson

Louis Tomlinson rilascia il suo secondo album da solista: Faith in the Future. L’ex membro dei One Direction sarà in Italia per due date del tour mondiale.

Faith in the Future, il nuovo album di Louis Tomlinson

Il nuovo album di Louis Tomlinson, Faith in the Future, arriva l’11 novembre 2022, quasi tre anni dopo il debutto da solista dell’ex One Direction-er con l’album Walls, che si è posizionato al numero 9 della classifica Billboard 200 nella sua prima settimana di uscita nel gennaio 2020.

Sono singoli dell’album Faith in the Future le canzoni “Bigger Than Me”, “Out of My System” e il nuovo pezzo pop-punk “Silver Tongues”. Faith in the Future si compone complessivamente di 14 tracce nella versione standard. La tracklist è la seguente:

The Greatest Written All Over Your Face Bigger Than Me Lucky Again Face The Music Chicago All This Time Out Of My System Headline Saturdays Silver Tongues She Is Beauty We Are World Class Common People Angels Fly

È disponibile anche una versione Deluxe del nuovo album di Louis Tomlinson che comprende due canzoni aggiuntive: Holding Onto Heartache e That‘s The Way Love Goes.

Quando Louis Tomlinson ha annunciato il suo secondo album da solista lo scorso agosto, ha aggiunto: “dopo aver vissuto con quest’album per un po’, non vedo l’ora che lo ascoltiate. Grazie per avermi permesso di creare la musica che voglio“.

Louis Tomlinson in tour dopo Faith in the Future

Louis Tomlinson torna in tour: il “Faith in the Future World Tour” inizierà negli Stati Uniti il 26 maggio 2023, toccando le principali città statunitensi per poi proseguire in tutto il mondo. Dalle tappe del tour mondiale dell’ex membro dei One Direction non è esclusa l’Italia, infatti sono previsti due concerti, rispettivamente a Torino (Pala Alpitour) e Bologna (Unipol Arena) l’8 e il 9 ottobre 2023. I biglietti sono disponibili su ticketone.

Dove ascoltare Faith in the Future, il nuovo album di Louis Tomlinson

“Faith in the Future”, il nuovissimo album di Louis Tomlinson, è disponibile in streaming su tutte le principali piattaforme: Spotify, Apple Music, Amazon Music, etc.

La copia fisica del CD, sia la versione standard che quella Deluxe, è acquistabile su Amazon, Mondadori, Feltrinelli e Discoteca Laziale. Disponibili anche Vinili.