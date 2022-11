In occasione del 20° anniversario dell’uscita di Harry Potter e la Camera dei Segreti nelle sale italiane, torna al cinema il secondo film della saga più amata di sempre.

Harry Potter e la Camera dei Segreti al cinema

Harry Potter e la Camera dei Segreti torna al cinema nel 2022, per celebrare i 20 anni dall’uscita del film nelle sale cinematografiche italiane.

Non è la prima volta che i film della saga di Harry Potter vengono proiettati al cinema. La saga di grande successo tratta dai libri di J. K. Rowling sembra non tramontare mai. Solo lo scorso anno, nel 2021, UCI Cinema aveva annunciato tramite post sui social network che avrebbe riportato nelle sale l’intera saga nei nel corso dei mesi estivi.

A poco più di un anno dal grande evento nei cinema dedicato ad Harry Potter, il secondo film della saga tornerà nelle sale per festeggiare il suo ventesimo compleanno italiano.

I cinema italiani in cui vedere Harry Potter e la Camera dei Segreti

Segnate le date sul calendario e non prendete impegni, perché dal 16 al 22 novembre 2022 Harry Potter torna al cinema. Il secondo film del giovane mago più famoso del mondo, Harry Potter e la Camera dei Segreti, sarà proiettato nelle sale dei cinema The Space di tutta Italia e in diversi cinema della catena UCI sparsi per lo stivale, indicati sul sito.

Sui siti di The Space Cinema e UCI Cinema è già possibile acquistare il vostro biglietto per non perdere il ritorno di Harry Potter sul grande schermo. La prima è prevista per il 16 novembre 2022, mentre l’ultimo giorno per andare al cinema a vedere Harry Potter è il 22 novembre.

Harry Potter e la Camera dei Segreti: trama e cast del secondo film della saga

Harry Potter e la Camera dei Segreti è un film del 2002 diretto da Chris Columbus, della durata di 2 ore e 54 minuti, la trama può essere così riassunta:

Harry Potter torna per il secondo anno consecutivo alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, fuggendo dalla casa degli zii dopo una lunga estate e un incontro inaspettato con l’elfo domestico Dobby. Ma nell’istituto qualcosa sta attentando alla vita di tutti i “mezzosangue”, i maghi figli di persone senza poteri magici. Harry e i suoi amici decidono di indagare sul mistero che sembra racchiuso nella Camera dei Segreti.

Il cast di Harry Potter e la Camera dei Segreti è così composto: