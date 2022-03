In un post su Instagram in cui ha informato i suoi fan a proposito della sua condizione, Fedez ha parlato della malattia che l’aveva portato a essere ricoverato e operato all’Ospedale San Raffaele di Milano. Dopo un primo annuncio, su Instagram, in cui in lacrime aveva spiegato di essere malato lasciando – sicuramente – i fan in una grande preoccupazione, a seguito del suo intervento Fedez ha voluto rincuorare tutti attraverso le sue parole. Il marito di Chiara Ferragni aveva un raro tumore neuroendocrino del pancreas, che gli è stato asportato dopo un intervento di sei ore.

Fedez operato: l’annuncio del cantante su Instagram e la malattia del marito di Chiara Ferragni

Fedez si era servito di Instagram per parlare della sua malattia e, soprattutto, delle difficoltà che l’avevano interessato negli ultimi giorni. Ancora una volta grazie al social network, il rapper e cantante italiano – marito di Chiara Ferragni – si è servito del social network per parlare della sua malattia dopo essere stato operato. Fedez aveva un raro tumore neuroendrocrino del pancreas, che gli è stato asportato chirurgicamente attraverso un intervento durato sei ore.

Queste sono state le parole di Fedez operato, su Instagram: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”.

Qual è la malattia di Fedez e il sospetto di sclerosi multipla per il cantante italiano

Per quanto l’annuncio di Fedez operato su Instagram sia stato felice, per molti fan, che hanno potuto scoprire che il cantante e marito di Chiara Ferragni sta bene, di sicuro non si tratta dell’atto ultimo di una complicata malattia che dovrà essere costantemente monitorata. La malattia di Fedez è, sia per la sua posizione organica, sia per le possibili complicazioni future, sicuramente molto ostica e, per questo motivo, deve essere continuamente tenuta sotto controllo da parte del cantante e rapper italiano.

Dal momento che in passato Fedez aveva parlato di una condizione chiamata demielinizzazione, in molti avevano pensato che la possibile malattia di Fedez fosse la sclerosi multipla. Il cantante e rapper italiano, però, ha spiegato di aver avuto tutt’altra malattia.