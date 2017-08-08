Mangiare anguria previene il cancro
di Redazione
08/08/2017
Un superfood estivo ricco di antiossidantiNon è estate se non si mangiano melone e anguria: sono i due frutti tipici e più succulenti. Ma il classico cocomero è diventato addirittura un superfood: niente più alimenti strani e impronunciabili provenienti da paesi lontani e che costano cifre esorbitanti. Ricco in benefici, l’anguria può aiutare a prevenire e combattere il cancro.
Anguria, superfood pieno di licopeneE’ il licopene che rende il cocomero un super food: mangiare questo frutto estivo aiuta ad eliminare la ritenzione idrica, le funzioni renali e riduce la cellulite. Inoltre, combatte il cancro. Uno studio ha messo in relazione il consumo di anguria e rischio di tumore, e il risultato è che chi consuma questo alimento fa il pieno di questo antiossidante speciale e allontana il pericolo di contrarre la malattia. Il licopene è contenuto anche nella passata di pomodoro e l’azione, in questo caso, è accentuata dalla sua cottura prolungata. Ma anche il cocomero è una fonte naturale di licopene, ma ogni frutto è diverso e il contenuto di questa sostanza è variabile in base alle condizioni di crescita. Se un pomodoro contiene da 3 a 4 mg di licopene per 100 grammi, il cocomero ne avrà dai 2.30 ai 7.20 mg per 100 grammi, assimilabile senza cottura. Il licopene è una sostanza antiossidante conosciuta per i grandi benefici che apporta alla salute: combatte le dislipidemie, il diabete, le malattie neurodegenerative, l’osteoporosi e l’oncogenesi, tutte derivanti in qualche modo con l’alta formazione dei radicali liberi. Essi ossidano le proteine, i lipidi e il DNA, ma consumando cibi ricchi di antiossidanti, si può contrastare la loro azione. L’anguria, oltre ad essere un frutto estivo rinfrescante e pieno di benefici, aiuta a fare il pieno di licopene e diminuire l’insorgere di tumori.
