Fine stato di emergenza Covid in Italia: che cosa cambia?

Finalmente, dopo due anni da quando la malattia infettiva da Coronavirus (COVID-19) fu dichiarata pandemia e scattò lo stato di emergenza comportando lockdown, l’utilizzo quotidiano di mascherine, coprifuoco, divieto di spostamenti, zone gialle, bianche, rosse e verdi, il tanto contestato e odiato Green Pass, si può cominciare il cammino verso una vita normale. Con la fine dello stato di emergenza in Italia, gradualmente si assisterà a numerose differenze nel vivere comune: ecco tutto ciò che cambia in Italia con la fine dello stato di emergenza.

Fine stato di emergenza: che cosa cambia in Italia?

In occasione di giovedì 31 marzo 2022, scade lo stato di emergenza Covid. Ma i primi cambiamenti si sono verificati già dal 25 marzo, soprattutto in ambito lavorativo. Gli over 50, infatti, da quella data possono presentarsi sul luogo di lavoro mostrando il Green Pass base, che si ottiene con vaccinazione, tampone negativo o guarigione. Resta comunque la multa nel caso in cui non si rispetti l’obbligo vaccinale, in vigore fino al 15 giugno 2022. Il discorso, però, cambia per chi esercita la professione in ambito sanitario: in questo caso, infatti, l’obbligo di vaccinazione rimane fino al 31 dicembre 2022, conseguenza del mancato adempimento è la sospensione dal lavoro. Dal 28 marzo, inoltre, è ufficialmente finita l’era dei colori: tutta l’Italia si può definire in zona bianca, Sardegna compresa.

Che cosa succede dal primo aprile?

Dal 1° aprile ci saranno diversi cambiamenti che riguardano mascherine, Green Pass e le disposizioni su isolamento e quarantena: