Fiorentina-Sassuolo: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e in streaming

Fiorentina-Sassuolo è il primo dei tre anticipi del sabato, per quel che concerne la 17esima giornata di Serie A. Le due squadre si affrontano a seguito di un ritorno in campionato poco esaltante per entrambe, con la Fiorentina che ha pareggiato 1-1 contro il Monza e il Sassuolo che è uscita sconfitta per 2-1 dalla Sampdoria; un match che si aspetta scoppiettante, per quel che concerne qualità offerta in campo e possibili occasioni. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito delle formazioni ufficiali e di dove vedere TV e in streaming Fiorentina-Sassuolo.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo

La Fiorentina dovrà fare a meno di Luka Jovic nella sfida contro il Sassuolo, dal momento che l’attaccante non è stato neanche convocato dal mister Vincenzo Italiano mentre i neroverdi, come già osservato in occasione della sfida contro la Sampdoria, ritrovano Domenico Berardi. Di seguito, sono indicate le formazioni ufficiali della gara:

FIORENTINA, 4-2-3-1: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bianco, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Kouamè, Cabral.

SASSUOLO, 4-3-3: Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traoré; Berardi, Pinamonti, Laurientè.

Dove vedere Fiorentina-Sassuolo

Fiorentina-Sassuolo è un’esclusiva DAZN, dunque soltanto coloro che sono abbonati al servizio di streaming potranno osservare il match in televisione (servendosi di una smart TV) o in streaming, per mezzo dei supporti disponibili: DAZN può essere osservato attraverso la relativa applicazione su smartphone, tablet e Playstation/Xbox, o sul sito web da PC.