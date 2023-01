Handanovic-Sozza, polemiche le dichiarazioni del portiere dell’Inter: tifosi infuriati

Nelle ultime ore è nata e si è diffusa molto velocemente la polemica riguardante l’estremo difensore dell’Inter Samir Handanovic, che ormai ha perso il posto da titolare in virtù delle grandi prestazioni del portiere del Camerun Andrè Onana. Prima dell’inizio della sfida contro il Napoli, che l’Inter ha vinto con il punteggio totale di 1 a 0, infatti, il portiere dell’Inter si è rivolto all’arbitro Sozza, invitandolo a fischiare poco durante la gara; un siparietto che, dunque, non è piaciuto ai tifosi napoletani, che hanno montato una vera e propria polemica sul web.

Le dichiarazioni di Samir Handanovic prima dell’inizio di Inter-Napoli

La sfida di campionato tra Inter e Napoli si è risolta con la vittoria della formazione nerazzurra in grado di battere la prima della classe per 1 a 0. Il gol di Dzeko è valso tre punti all’Inter, con un Napoli che ha raccolto la prima sconfitta stagionale; in molti, soprattutto tra i tifosi napoletani, hanno protestato a proposito di un arbitraggio piuttosto fazioso, dal momento che sono stati lamentati pochi fischi a favore e diverse concessioni all’Inter, soprattutto per quel che concerne mancati cartellini a seguito di alcuni falli. Per questo motivo, la polemica è diventata ancor più importante a seguito di un video che si è diffuso sul web, a proposito di Handanovic che si rivolge all’arbitro Sozza prima dell’inizio della gara.

La polemica sul web

Come si osserva all’interno del video, Handanovic si rivolge con tono scherzoso al direttore di gara chiedendogli di fischiare pochi falli in occasione della sfida: il tono, in realtà, non ha riguardato soltanto l’estremo difensore dell’Inter, ma anche il secondo allenatore del Napoli, che ha scherzato con il portiere sloveno. Tuttavia, in molti sul web sono apparsi infuriati e la polemica si è presto moltiplicata sui social.