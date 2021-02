Francesca Cipriani a Pomeriggio Cinque: “sarò una Barbie”

Francesca Cipriani ospite di Barbara d’Urso

Ieri a Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso ha ospitato Francesca Cipriani. Volto noto del mondo dello spettacolo, Francesca è conosciuta per avere un fisico che nel corso degli anni ha subito diversi ritocchi di chirurgia estetica. Ma a quanto sembra, dopo aver aumentato considerevolmente le dimensioni del seno, la Cipriani non sarebbe ancora contenta e vorrebbe spingersi oltre.

La rivelazione choc

Nel corso dell’intervista è arrivata la dichiarazione choc che ha lasciato allibita la conduttrice. La Cipriani ha infatti dichiarato di avere già in programma a breve un intervento chirurgico che la trasformerà in una Barbie.

L’intenzione è quella di ridurre il giro vita e recuperare il grasso eliminato in quel punto per poter andare a posizionarlo sul lato b, in modo da dargli più volume. “Sarò a metà tra Barbie e Kim Kardashian” ha dichiarato di fronte a una Barbara d’Urso incredula che per convincerla a cambiare idea ha mandato in onda il videomessaggio di un ragazzo che vorrebbe conoscere Francesca. Ma lei sembra essere irremovibile e dice che nessun uomo potrebbe farle cambiare idea perché questo intervento è per se stessa e non è finalizzato a piacere agli altri.

Chi è Francesca Cipriani?

Tutti conosciamo Francesca Cipriani come soubrette e show girl che ha lavorato in ambito televisivo in diverse fiction e programmi. Tra le sue partecipazioni più note possiamo ricordare quella a La Pupa e il secchione e ancora quella come inviata di Barbara d’Urso proprio a Pomeriggio Cinque. Qualche hanno fa prese parte anche al Grande Fratello e proprio questo programma le diede grande notorietà.

La chirurgia estetica per diventare Barbie

Francesca Cipriani non è certo la prima donna al mondo ad aver deciso di diventare Barbie. Il fenomeno delle Barbie e dei Ken umani è infatti molto diffuso. Ricordiamo ad esempio Valeria Lukyanova, che ha letteralmente trasformato il suo corpo sottoponendolo a diversi interventi i quali le hanno permesso di renderlo in tutto e per tutto conforme a quello di una Barbie. Diventerà come lei anche Francesca Cipriani? Barbara d’Urso ha provato a farla riflettere ma lei sembra essere irremovibile. “Non ti conviene” le ha detto la conduttrice e chissà se la soubrette deciderà di valutare ancora un po’ l’opportunità di questa sua decisione.