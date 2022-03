Milan-Inter è sicuramente il match cloud nella serata di martedì 1 marzo 2022. Le due formazioni milanesi, che si sono scontrate già due volte in campionato italiano di Serie A (bilancio: 1 vittoria per il Milan, 1 pareggio), dovranno affrontarsi in due scontri nel contesto delle semifinali di Coppa Italia, competizione tanto cara a Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, che ha già vinto la coppa con la sua Lazio. Lo scontro potrebbe permettere alla compagine interista di vendicare la sconfitta ottenuta in campionato, che ha sovvertito la classifica di Serie A, o consolidare il dominio del Milan nella stracittadina milanese. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito del derby Milan-Inter.

Milan-Inter: chi gioca? Le formazioni ufficiali dell’incontro

Le formazioni ufficiali del derby tra Milan e Inter dovrebbero già essere annunciate, sulla base delle aspettative della vigilia e, soprattutto, sulla base degli incontri che vedranno impegnate le due compagini. L’Inter, nel suo prossimo match di Serie A, dovrà affrontare la Salernitana, mentre il Milan avrà un delicatissimo incontro contro il Napoli per stabilire chi sarà in vetta alla classifica. Per questo motivo, potrebbero essere apportati dei cambi nelle formazioni. Il Milan dovrà fare sicuramente a meno di Sandro Tonali, squalificato, mentre l’Inter dovrebbe schierare il tandem offensivo Dzeko-Lautaro, con la possibilità di subentro da parte di Sanchez.

Queste le formazioni ufficiali dell’incontro Milan-Inter:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi,

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Dove vedere Milan-Inter in tv e in streaming

Milan-Inter potrà essere visto sulle reti Mediaset, come da accordi presi dalla realtà televisiva e la competizione italiana. Per questo motivo, sarà possibile vedere l’incontro su Canale 5, oltre che direttamente in streaming su Mediaset Play, per chi non ha la possibilità di osservare il match in TV.

A che ora inizia Milan-Inter?

La 231esima edizione del derby Milan-Inter inizierà ufficialmente alle ore 21, così come da predisposizione del calendario di Coppa Italia. L’ultimo turno di Serie A, che si è svolto a seguito dell’inizio della guerra Russia-Ucraina, ha visto gli incontri iniziare con 5 minuti di ritardo, in atto di protesta da parte della Lega e dei club di Serie A, che hanno ricordato il difficile momento attraverso un messaggio mostrato negli stadi, tramite maxischermo. Il derby di Coppa Italia, secondo l’orario ufficiale, dovrebbe iniziare alle ore 21, a meno che non si voglia – ancora una volta – perseguire con la stessa dinamica osservata in Serie A.