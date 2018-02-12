Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Gambero marmorizzato: da clone spaventoso a cavia contro il cancro

Redazione Avatar

di Redazione

12/02/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il progresso medico ha raggiunto un particolare studio del genoma di un crostaceo d’acqua dolce, il cosiddetto gambero marmorizzato. Se qualche giorno fa preoccupava il mondo intero una invasione di questo particolare crostaceo che si riproduce da solo, oggi invece interessa molto la sua particolarità di auto clonarsi.

Lo studio sul gambero marmorizzato

Pare che stando ad una recente ricerca, eseguita presso il German Cancer Research Center e pubblicata su Nature Ecology & Evolution, i ricercatori tedeschi, coordinati dal genetista molecolare Frank Lyko, hanno osservato per ben cinque anni il genoma di dodici gamberi marmorizzati, notando come esso è più lungo di quello umano. Ognuno di questi esemplari ha tre serie di cromosomi, con 92 cromosomi in totale, invece delle standard due serie presentate dalla maggior parte degli animali con riproduzione sessuata. Secondo gli scienziati circa  una trentina di anni fa, cominciò questa riproduzione ad oltranza del gambero, fino ad avere milioni di esemplari. Pare che uno dei due gameti, ossia cellula uovo o spermatozoo, abbia il doppio del materiale genetico di solito presente in questi tipi cellulari. In questo modo, al momento della riproduzione, sarebbe stato generato un esemplare che presenta questa serie di cromosomi in più.

Una similarità tra cromosomi del gambero e anomalie tumorali?

Per motivi ancora non chiari, l'insieme di cromosomi in più non è stato uno svantaggio per la nuova creatura, anzi tale peculiarità ha fatto si che il gambero avesse  la capacità di clonarsi e di adattarsi ad habitat anche molto diversi tra loro, riuscendo a prendere il sopravvento sulle altre specie. E’ così che Lyko ha visto in questo gambero una similarità con un’altra ‘specie clonale parassita’, il cancro, e così ha affermato che studiare il genoma del gambero marmorizzato, analizzarne l’epigenetica e l’interazione delle molecole di DNA, potrebbe portare i ricercatori a nuove scoperte su come crescano i tumori.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Carabiniere spara a collega per errore durante esercitazione

Articolo Successivo

Facebook e Google, nuove regole contro le molestie sessuali

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Perché è importante utilizzare la protezione solare tutti i giorni?

Perché è importante utilizzare la protezione solare tutti i giorni?

02/10/2025

Carote: perché sbollentarle può trasformare la tua salute (e il tuo palato)

Carote: perché sbollentarle può trasformare la tua salute (e il tuo palato)

11/01/2025

Depressione Post Partum: Cosa fare

Depressione Post Partum: Cosa fare

23/10/2024