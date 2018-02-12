Gambero marmorizzato: da clone spaventoso a cavia contro il cancro
di Redazione
12/02/2018
Il progresso medico ha raggiunto un particolare studio del genoma di un crostaceo d’acqua dolce, il cosiddetto gambero marmorizzato. Se qualche giorno fa preoccupava il mondo intero una invasione di questo particolare crostaceo che si riproduce da solo, oggi invece interessa molto la sua particolarità di auto clonarsi.
Lo studio sul gambero marmorizzatoPare che stando ad una recente ricerca, eseguita presso il German Cancer Research Center e pubblicata su Nature Ecology & Evolution, i ricercatori tedeschi, coordinati dal genetista molecolare Frank Lyko, hanno osservato per ben cinque anni il genoma di dodici gamberi marmorizzati, notando come esso è più lungo di quello umano. Ognuno di questi esemplari ha tre serie di cromosomi, con 92 cromosomi in totale, invece delle standard due serie presentate dalla maggior parte degli animali con riproduzione sessuata. Secondo gli scienziati circa una trentina di anni fa, cominciò questa riproduzione ad oltranza del gambero, fino ad avere milioni di esemplari. Pare che uno dei due gameti, ossia cellula uovo o spermatozoo, abbia il doppio del materiale genetico di solito presente in questi tipi cellulari. In questo modo, al momento della riproduzione, sarebbe stato generato un esemplare che presenta questa serie di cromosomi in più.
Una similarità tra cromosomi del gambero e anomalie tumorali?Per motivi ancora non chiari, l'insieme di cromosomi in più non è stato uno svantaggio per la nuova creatura, anzi tale peculiarità ha fatto si che il gambero avesse la capacità di clonarsi e di adattarsi ad habitat anche molto diversi tra loro, riuscendo a prendere il sopravvento sulle altre specie. E’ così che Lyko ha visto in questo gambero una similarità con un’altra ‘specie clonale parassita’, il cancro, e così ha affermato che studiare il genoma del gambero marmorizzato, analizzarne l’epigenetica e l’interazione delle molecole di DNA, potrebbe portare i ricercatori a nuove scoperte su come crescano i tumori.
