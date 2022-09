Chi è Asia Bigolin, ballerina Amici 22: biografia, età, carriera e profili social

Con la riapertura dei battenti di Amici 22, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, è stato possibile fare la conoscenza dei nuovi allievi ammessi all’interno della casa sia nel ballo che nel canto, gli spettatori hanno avuto modo di conoscere artisti che già hanno dimostrato molto, nel mondo della musica e della danza, o che appaiono assolutamente in erba. Tra le ballerine di Amici 22 che hanno generato maggiori polemiche spicca sicuramente Asia Bigolin, ballerina che si è presentata ai casting deludendo i giudici ma che è stata accolta comunque dal professore Raimondo Todaro all’interno della sua squadra, ma che non convince affatto Alessandra Celentano, che ha già avuto modo di criticarla in più occasioni. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di chi è Asia Bigolin, ballerina di Amici 22, relativamente a biografia, età, carriera e profili social attraverso i quali cercarla.

Chi è Asia Bigolin: biografia della ballerina di Amici 22

Asia Bigolin è una giovane ballerina di 21 anni, nata in Veneto, di cui si conosce poco dal punto di vista biografico, dal momento che le informazioni sulla sua vita e sulla sua biografia non sono state fatte trapelare, né sono state mostrate dalla ballerina Asia Bigolin sui suoi profili social. Conosciuta per i suoi trascorsi nel mondo della danza, che lei stessa ha dichiarato di aver appreso attraverso dei video su YouTube, Asia Bigolin rappresenta già la ballerina di Amici 22 più contestata da parte dei professori di danza, dal momento che la sua preparazione non è stata ritenuta ottimale da parte di Alessandra Celentano, maestra di ballo che già ha avuto modo di criticarla in più occasioni.

Carriera di Asia Bigolin e lavori della ballerina di Amici 22

Per quanto riguarda la carriera di Asia Bigolin, ballerina di amici 22, non sono stati riscontrati numerosi trascorsi, sia in virtù della giovane età da parte della ballerina, che ha 21 anni, sia in virtù del fatto che la stessa si sia dapprima formata non all’interno di una scuola di danza; come specificato dalla stessa Asia Bigolin, ballerina di Amici 22, quest’ultima ha imparato danza studiando su YouTube e impegnandosi particolarmente fino a giungere nel contesto di Amici 22.

La ballerina, che ha origini venete, frequenta la Sportify Dance Academy, presente a Castel Franco Veneto, lavora come insegnante di hip hop ed è molto appassionata ai bambini a cui insegna la sua materia. Inoltre, Asia Bigolin lavora anche all’interno dello staff di Fade Out Summer Camp lavorando anche nel settore dell’animazione durante i mesi estivi, come spiegato all’interno del contesto di Amici 22.

Asia Bigolin ad Amici 22: il sì di Raimondo Todaro e la polemica di Alessandra Celentano

All’interno della scuola di Amici 22, Asia Bigolin è stato accolta da numerose polemiche e contestazioni, dettate soprattutto dalla differenza di vedute che c’è tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Nell’ambito della sua esibizione, Asia Bigolin ha mostrato di avere evidenti limiti tecnici, dettati dal fatto che non ha mai avuto la possibilità di studiare danza all’interno di una scuola. Questo, per Alessandra Celentano, costituisce un limite sicuramente sicuramente molto importante, che non le permetterebbe di trovarsi all’interno della scuola di Amici.

Tuttavia, il professore Raimondo Todaro ha deciso di darle un opportunità, destinandole un banco nella scuola di Amici 22. Ciò ha generato polemiche in Alessandra Celentano, che ha fatto già notare alla ballerina la sua totale impreparazione nella disciplina del classico, non sottoponendola neanche a una prova di verifica nella sua materia e ritenendola assolutamente inadatta a rimanere all’interno della scuola di Amici 22. Tuttavia, Alessandro Celentano ha fatto notare che la colpa non è della ballerina, quanto più del professore Raimondo Todaro che le ha dato un’opportunità che non meritava.

Asia Bigolin social: come trovarla su Instagram

Così come tanti altri artisti, tra cantanti e ballerini, presenti nella scuola di amici, anche la ballerina di Amici 22 Asia Bigolin è presente su Instagram, attraverso il profilo @bananasiagoo, che conta più di 12.000 follower. All’interno del suo profilo Instagram, la ballerina di Amici 22 Asia Bigolin condivide spesso immagini che la vedono all’opera nel mondo della danza, oltre che nei suoi numerosi lavori.