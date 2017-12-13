Gemma Galgani contro Anna Tedesco? Il gesto della dama di UeD

Il trono over di Uomini e donne andrà in onda oggi pomeriggio alle 14,45 su Canale 5, previste scintille tra Anna e Gemma dopo l'uscita con Guido.

Uomini e donne sospeso, oggi ultima puntata con gli Over

Oggi il trono over di Uomini e donne ci regalerà l'ennesimo siparietto che ha come protagonista Gemma Galgani. Prima di procedere con le anticipazioni vi ricordiamo che Uomini e donne la prossima settimana non andrà in onda perché il programma è in pausa natalizia, come molti altri. Sicuramente tornerà l'8 gennaio 20018 nel daytime. Tornando alla puntata di oggi, Gemma dovrà fare i conti con un colpo di scena: Anna Tedesco ha iniziato una frequentazione con Guido.

Anna esce con Guido

Dopo aver chiuso con Angelo, la bionda dama rivale in amore della Galgani, è uscita con il medico del pronto soccorso arrivato a Uomini e donne con l'intenzione di conquistare Gemma. Purtroppo la torinese aveva sollevato alcune critiche sui turni di lavoro dell'uomo che gli impedivano di programmare degli appuntamenti per conoscersi meglio. Il gesto di Anna Tedesco non è piaciuto a Gemma Galgani e stranamente anche Gianni Sperti le ha dato ragione, bacchettando la dama umbra in trasmissione. Anna vuole vendicarsi di Gemma e della cena con Giorgio Manetti?

Anna Tedesco infatti, dopo la fine della sua frequentazione con Angelo, ammetterà di aver iniziato una conoscenza con Guido, il medico del pronto soccorso arrivato in trasmissione per Gemma Galgani. La notizia manderà su tutte le furie la torinese che sottolineerà in puntata di non aver gradito lo sfogo del cavaliere dopo la sua cena con Giorgio Manetti. A puntare il dito contro Anna ci sarà anche Gianni Sperti che già nelle scorse settimane aveva bacchettato duramente la dama umbra.

Gemma Galgani Facebook: “Parole, parole, parole...”

Nell'appuntamento odierno con il trono over di Uomini e donne vedremo anche un video parodia della cena di Giorgio e Gemma, con Gianni e Tina. Dopo l'ennesimo siparietto, arriveranno in studio due nuovi cavalieri per conoscere Gemma Galgani: Bruno e Raffaele. Con quest'ultimo è nata una sintonia particolare, forse è proprio per questo che la dama torinese ha ritrovato la sua grinta, su Facebook infatti si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: «Perché nascondermi dietro a tanta disapprovazione? Nella vita bisogna esporsi e prendere posizioni. La mia è di ascolto, l’ascolto non pregiudica dare ragione ma solo ascoltare e prendere con diverso peso ciò che viene detto...».