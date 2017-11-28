GfVip 2 gossip: quando si sposano Daniele Bossari e Filippa Lagerback?

Daniele Bossari e Filippa Lagerback sono una coppia lontana dal mondo del gossip. In passato si era parlato di una allontanamento ma i due sono uniti più che mai e al GfVip 2 è arrivata la proposta di matrimonio.

Filippa Lagerback entra nella casa del Grande Fratello Vip

La semifinale del GfVip 2 ha riservato tantissimi momenti emozionanti ma ieri sera i telespettatori hanno versato fiumi di lacrime. Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno organizzato uno scherzo a Daniele Bossari con la complicità della sua compagna Filippa Lagerback. L'ultima settimana di Bossari nella casa di Cinecittà è stata molto complicata perché ha condiviso la Spa con la caliente Aida. Nonostante le tentazioni della showgirl lui ha saputo tenere a bada i suoi ormoni e ha dimostrato di essere un uomo fedele. Ilary e Alfonso però hanno raccontato a Daniele che Filippa era piuttosto contrariata e non si era presentata in studio. Bossari ha minacciato di lasciare immediatamente il programma ma dietro la porta che ha aperto c'era la sua Filippa emozionatissima. Dopo 78 giorni si sono finalmente abbracciati e i baci regalando a noi spettatori il momento migliore di questa edizione del reality e una speranza: l'amore trionfa sempre!

GfVip 2 gossip: Daniele e Filippa si sposano, web in delirio

Filippa Lagerback ha confessato di sentirsi come una quindicenne al primo appuntamento, aveva fatto la piega, le unghie e aveva persino indossato un abitino nuovo. Daniele è l'uomo con cui vuole passare tutto il resto della sua vita. Un amore genuino e discreto, tenuto sempre al riparo dai riflettori, tanto che la figlia della coppia, ormai adolescente, era sconosciuta al mondo dello spettacolo. Con la partecipazione di Daniele Bossari al GfVip 2 sono cambiate molte cose e probabilmente la vita delle famiglia sarà stravolta in positivo visto che lui è il candidato alla vittoria.

Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Daniele Bossari dovrà mantenere fede alla sua promessa di sposare Filippa Lagerback. Il conduttore di Mistero, come in un film romantico, si è inginocchiato al cospetto della compagna e le ha fatto dono di uno splendido anello che il GfVip aveva lasciato in una scatola insieme ad un mazzo di fiori. Bossari non riusciva nemmeno ad infilarlo al dito della sua amata perché le sue mani tremavano e l'occhio del Grande Fratello ha immortalato la scena che ha convinto tutti. Su Twitter i commenti a caldo sono epici: «Filippa, esci dalla casa ed insegna ai Rodriguez cos’è l’amore», «Daniele e Filippa?! Grazie per averci fatto ricredere sull’amore».